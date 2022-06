UFC Austin: hora, cartelera y transmisión del evento de este sábado

Este fin de semana, UFC tendrá un nuevo espectáculo para todos los amantes de las MMA en el planeta. En Austin, Texas, catorce batallas se llevarán a cabo en el octágono más famoso del mundo. Como puede esperarse, seguramente habrá electrizantes duelos. Calvin Kattar se enfrentará a Josh Emmett en la estelar de la noche, donde claramente ambos luchadores dejarán todo en una contienda que corresponde a la categoría de Peso Pluma.

Cabe resaltar que ambos protagonistas de la pelea principal del UFC Austin están considerados dentro de los diez mejores de la categoría antes indicada, siendo Kattar el cuarto en la lista y Emmett el séptimo. Además, desde su llegada a la empresa, en 2017, Calvin no ha podido tener la oportunidad de pelear por el título, más allá de su impecable récord de siete batallas ganadas y sólo tres perdidas.

En el lado de en frente, Emmet aparece en la previa de esta contienda con un récord en su haber de 17 triunfos y dos caídas. Estas últimas fueron desde su arribo a la UFC en 2016, más allá de sus 37 años y el impecable estado en el que se encuentra. De todas formas, el que logre irse a casa con el puño en alto, seguramente se posicionará como un posible candidato a una guerra por el título pronto.

Cartelera del UFC Austin

Estelares

Horario: 8:00 PM -03.

Calvin Kattar vs. Josh Emmett.

Donald Cerrone vs. Joe Lauzon.

Kevin Holland vs. Tim Means.

Joaquin Buckley vs. Albert Duraev.

Damir Ismagulov vs. Guram Kutateladze.

Julian Marquez vs. Gregory Rodrigues.

Preliminares

Horario: 5:00 PM -03.

Adrian Yanez vs. Tony Kelley.

Jasmine Jasudavicius vs. Natalia Silva.

Court McGee vs. Jeremiah Wells.

Ricardo Ramos vs. Daniel Chavez.

Maria Oliveira vs. Gloria de Paula.

Eddie Wineland vs. Cody Stamann.

Phil Hawes vs. Deron Winn.

Roman Dolidze vs. Kyle Daukaus.

Transmisión

No está demás informar que, para ver las seis contiendas más esperadas de la noche, la que se darán dentro de las estelares, los fanáticos de UFC deberán acceder a Fox Sports o, también, UFC Fight Pass. No obstante, aquellos que también quieran apreciar las imágenes que dejen las preliminares de este evento, podrán hacer lo propio desde la plataforma paga de UFC Fight Pass, en cualquier parte del mundo.