UFC Vegas 109: horarios, cartelera y cómo ver las peleas de este fin de semana

Este fin de semana, el octágono del UFC Vegas 109 será el escenario de un enfrentamiento que promete altas dosis de intensidad: Roman Dolidze y Anthony “Fluffy” Hernández medirán fuerzas en un combate crucial dentro de la división de peso medio. Ambos peleadores llegan con motivaciones claras y estilos muy distintos, lo que anticipa un choque de estrategias que podría definir el rumbo de sus respectivas carreras en UFC.

Para Anthony Hernández, el enfrentamiento representa más que una simple victoria. Es una oportunidad para demostrar que su evolución como finalizador no es casualidad. Conocido por su presión constante y su capacidad para dominar en el suelo, “Fluffy” ha desmantelado a rivales con una combinación letal de cardio, grappling y sumisiones precisas. Según sus recientes actuaciones, su objetivo es claro: llevar la pelea a su terreno desde el primer asalto.

Del otro lado estará Roman Dolidze, un contendiente que basa su poderío en el control físico y golpes contundentes. El georgiano buscará frenar el ritmo vertiginoso de su oponente con su estrategia de striking pesado y lucha de alto nivel. Tras una última derrota que le costó posiciones en el ranking, Dolidze ve en este combate una oportunidad de redención y un paso clave para regresar a la conversación de los mejores de la división.

UFC Vegas 109 llega este fin de semana

Ambos luchadores poseen habilidades que podrían definir el rumbo del combate en segundos. Si Hernández logra imponer su ritmo y llevar la acción al suelo, podría asfixiar a su rival con su conocida presión. Sin embargo, si Dolidze mantiene la pelea en pie y conecta sus potentes combinaciones, sus posibilidades de victoria aumentan considerablemente. La tensión está garantizada en un duelo que muchos consideran un potencial “Pelea de la Noche”. El evento UFC Vegas 109 se celebrará el sábado 9 de agosto. Los fanáticos de las MMA (Artes Marciales Mixtas) no querrán perderse este duelo de alto voltaje, donde tanto Dolidze como Hernández buscarán dar un paso decisivo hacia la élite del peso medio.

Cartelera del UFC Vegas 108

Principales

Roman Dolidze vs Anthony Hernández.

Steve Erceg vs Ode Osbourne.

Iasmin Lucindo vs Angela Hill.

Andre Fili vs Christian Rodriguez.

Miles Johns vs Jean Matsumoto.

Eryk Anders vs Christian Leroy Duncan.

Preliminares

Julius Walker vs Rafael Cerqueira.

Elijah Smith vs Toshiomi Kazama.

Joselyne Edwards vs Priscipla Cachoeira.

Uros Medic vs Gilbert Urbina.

Gabriela Fernandez vs Julia Stoliarenko.

Cody Brundage vs Eric McConico.

Horarios

Estelares

20:00 horas.

Preliminares

17:00 horas.

Transmisión

Disney+.

