UFC Vegas 62: hora, cómo verlo y cartelera del espectacular evento

En la noche de este sábado 15 de octubre, el UFC Vegas 62 atrapará toda la atención de los fanáticos de las MMA. Luego de una semana de descanso, volverán con todo en el Apex de Nevada, Estados Unidos. Cabe resaltar que la cartelera presenta un total de once batallas. A su vez, la contienda estelar será protagonizada por la mexicana Alexa Grasso (número 5 del ranking), en el primer main event de su carrera dentro de la jaula más famosa del planeta.

La oriunda de Guadalajara tendrá que chocar contra la brasileña Viviane Araújo (número 6 en el ranking de Peso Mosca femenino), en lo que será un cruce a cinco rounds. En la previa, en conferencia de prensa, la azteca resaltó: "Quizás qué podría pasar, no sé. No tengo idea de lo que planean en UFC, pero están haciendo un gran trabajo". Sin duda alguna, está confiada para quedarse con la victoria este fin de semana.

"Esta no era la opción principal para el evento principal: confiaron en nosotras. Nos están permitiendo hacer una vista previa de lo que podría ser una pelea por el título porque son 25 minutos. Hay otra pelea importante el próximo fin de semana con Fiorot contra Chookagian. Creo que estamos como en las semifinales. Somos los cuatro, y la que mejor rendimiento tenga creo que irá contra la campeona", cerró Grasso.

Transmisión

Cabe resaltar que el UFC Vegas 62 de este sábado será transmitido por las señales de ESPN para Latinoamérica, excepto en México, Argentina y Chile. En dichos países se llevará a todos los amantes de las MMA mediante Fox Sports Premium. Por su parte, para verlo por streaming, Star Plus y UFC Fight Pass harán lo propio.

Cartelera y horarios del UFC Vegas 62

Estelares

20:00 horas de Chile, Argentina y Uruguay; 19:00 horas de Bolivia y Paraguay; 18:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y México.

Peso Mosca Femenino: Alexa Grasso vs. Viviane Araújo.

Peso Gallo: Cub Swanson vs. Jonathan Martinez.

Peso Medio: Duško Todorović vs. Jordan Wright.

Peso Semipesado: Misha Cirkunov vs. Alonzo Menifield.

Preliminares

17:00 horas de Chile, Argentina y Uruguay; 16:00 horas de Bolivia y Paraguay; 15:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y México.

Peso Gallo: Brandon Davis vs. Leomana Martinez.

Peso Medio: Nick Maximov vs. Jacob Malkoun.

Peso Gallo: Raphael Assunção vs. Victor Henry.

Peso Paja Femenino: Sam Hughes vs. Piera Rodríguez.

Peso Mosca: Tatsuro Taira vs. C.J. Vergara.

Peso Welter: Mike Jackson vs. Pete Rodriguez.