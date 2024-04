UFC Vegas 91: hora, TV y cartelera del evento de este fin de semana

En el emocionante evento estelar de la cartelera UFC Vegas 91, que tendrá lugar este sábado 27 de abril en el UFC Apex de Las Vegas, el brasileño Matheus Nicolau, clasificado como el número cinco en la división de Peso Mosca, se enfrentará al estadounidense Alex Perez, quien actualmente ocupa el octavo lugar en la misma categoría. Sin dudas, será una gran velada.

Nicolau, de 31 años, buscará recuperarse después de su derrota por nocaut ante Brandon Royval el año pasado, poniendo fin a una racha de seis victorias consecutivas, cuatro de las cuales fueron en UFC. Con un impresionante récord de 19 victorias y 3 derrotas, Matheus llega a la pelea con un historial de 11 finalizaciones, incluyendo 6 nocauts y 5 sumisiones, aunque hasta ahora no ha ganado ningún bono por su desempeño.

Por otro lado, Pérez, de 32 años, también buscará volver a la senda del triunfo tras su reciente derrota ante Muhammad Mokaev. Con un récord de 24 victorias y 8 derrotas, ha acumulado 12 finalizaciones, con 5 nocauts y 7 sumisiones. A pesar de su amplia experiencia en UFC, con más de seis años y 11 peleas en la organización, solo ha obtenido dos bonos por su desempeño, ambos por "Performance of the Night".

Cartelera del UFC Vegas 91

Estelares

Matheus Nicolau vs. Alex Perez

Ryan Spann vs. Bogdan Guskov

Ariane Lipski vs. Karine Silva

Austen Lane vs. Jhonata Diniz

Tim Means vs. Uros Medic

Preliminares

Rani Yahya vs. Victor Henry

Austin Hubbard vs. Michal Figlak

Don'Tale Mayes vs. Caio Machado

Marnic Mann vs. Ketlen Souza

Gabe Green vs. James Llontop

Ivana Petrovic vs. Liang Na

Gabriel Benitez vs. Maheshate

Horarios

Ecuador: 15.

Colombia: 15.

Perú: 15.

Argentina: 17.

Chile: 16.

Madrid: 22.

Ciudad de México: 14.

Nueva York: 16.

Transmisión

Cabe resaltar que el UFC Vegas 91 será transmitido por ESPN, Star + y UFC Fight Pass.