Fenómenos extraños en el norte neuquino: luces, figuras humanas y relatos que erizan la piel

Una serie de fenómenos inexplicables vividos por Mauro Alarcón, un joven transportista neuquino, reavivaron el debate sobre lo paranormal en el norte de la provincia. Mientras conducía por un camino de ripio entre Loncopué y El Huecú, en plena madrugada y con un terreno dificultoso, captó en video una luz brillante en el cielo y una figura de apariencia humana detenida al borde de la ruta. "Parecía un OVNI, hasta que apareció esa figura… No me dio miedo, me dio más curiosidad", relató. Recién dos meses después se animó a hacer público lo vivido, aunque ya lo había compartido con su familia y algunos conocidos.

El relato estremecedor del supuesto fenómeno captado en video

El video, tomado a las 5:22 de la mañana según el registro del celular, muestra una forma que, según Mauro, tenía aspecto de un hombre cubierto con una especie de túnica. “Medía como dos metros y medio. Al principio se movía y después se quedó quieto mirando hacia el vehículo”, aseguró. Aunque sus pasajeros dormían en ese momento, al mostrarles la grabación más tarde, todos coincidieron en que lo registrado parecía un ente. El camino, parte de la Ruta Provincial 21, es conocido por su dificultad y también por ser escenario de accidentes fatales, lo que para algunos alimenta las creencias sobre presencias errantes.

Pero este no ha sido el único hecho extraño vivido por los Alarcón. En otra ocasión, mientras transitaban por un tramo de precipicios, Mauro escuchó tres golpes en la carrocería de su camioneta. Al verificar junto con otro chofer, no encontraron marcas ni señales de impacto. “Todos los pasajeros me confirmaron que también escucharon los golpes. Era de noche, hacía frío y no había nadie en los alrededores”, recordó. La experiencia los llevó a pensar en almas en pena, entidades que, según creencias populares, aún vagan entre los vivos buscando descanso.

Relatos que erizan la piel

Historias similares abundan en la región. Desde luces que se mueven como “mosquitos” en el cielo hasta encuentros con personas misteriosas. Uno de los relatos más inquietantes ocurrió entre Zapala y Loncopué, cuando Mauro y su padre vieron a un hombre caminando solo en medio del frío. Más tarde, un policía de Zapala les contó que había llevado a un sujeto con las mismas características, quien desapareció antes de llegar a destino. Al preguntar por él en la Municipalidad de Loncopué, descubrió que el hombre había fallecido tiempo atrás.

Para Mauro y Claudio, estos hechos no son simples coincidencias. Ambos creen que hay algo más allá de lo visible. "Hay seres que quieren llevarte y otros que te cuidan", opinó Mauro, quien además recordó haber visto en tres ocasiones un búho blanco de gran tamaño, una criatura rara para la zona y asociada en muchas culturas a lo místico. “Son cosas que no se pueden explicar del todo. El norte neuquino está lleno de historias como estas. Hay que tener respeto por lo que uno no entiende”, concluyó.