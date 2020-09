Ullum: obligarán a que el 50% de los trabajadores de la obra pública y privada sean del departamento

El proyecto de ordenanza se está tratando en comisión con los funcionarios del Ejecutivo municipal. Fue presentado por el bloque opositor y busca que el 50% de los trabajadores de la obra pública y privada sean de Ullum.

“El proyecto surge a partir del Acuerdo San Juan”, empezó explicando a DIARIO HUARPE Daniela Salinas, concejal del bloque Justicialista. “En una primera instancia, se presentó como condición para la obra pública que se realice en el departamento, pero en diálogo con el intendente (Leopoldo Soler), decidimos hacerlo extensivo a la obra privada”, añadió.

Según los últimos sondeos realizados por diferentes agrupaciones políticas y sociales en el departamento, más del 60% de la población activa ullunera no tiene trabajo formal y continúo. En estas circunstancias de pandemia, la situación se agravó todavía más.

“Muchos ulluneros viven de changas y no tienen para afrontar el día a día y eso nos preocupa de sobremanera, por eso la determinación que estamos tomando con la ordenanza”, dijo Salinas.

Con todos los avales

Según la funcionaria, por estos días la ordenanza se está analizando con la Secretaría de Gobierno, con la de Hacienda, con el área de Legales y Rentas del municipio, ya que también se está estudiando otorgar beneficios impositivos y tributarios a las empresas, lo que significaría la modificación de la tributaria municipal.

“La idea es tener todo listo lo antes posible porque se vienen obras importantes a nuestro departamento, como la construcción del acueducto, la del penal, barrios y necesitamos que los ulluneros desocupados tengan trabajo en esas obras”, dijo Salinas. ”Ya tenemos sobradas experiencias de que han venido muchas empresas a trabajar a nuestro departamento, traen su gente de otro lugar, no emplean a los ulluneros y eso no está bien”, insistió.

Una vez aprobada la ordenanza, será enviada a la Cámara de Diputados de la provincia para su tratamiento.

Por último, la funcionaria dijo: “En ese porcentaje nos vamos a plantar y si la empresa no lo quieren aceptar, no trabajará. Si no nos cuidamos entre nosotros, nadie nos va a proteger”.