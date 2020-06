Ullum: todo un pueblo se moviliza para ayudar a Marcelito

Marcelo Hidalgo es una persona muy querida y conocida del departamento de Ullum. Lo llaman cariñosamente Marcelito, porque es el niño grande del pueblo.

Sus vecinos dicen que Marcelito es un ser de luz.

Nació hace 35 años y con un retraso madurativo que le dificultó el habla y el desarrollo cognitivo. Vive en una casita del barrio Colón, pero es bien recibido por todas las familias del departamento. Los ulluneros lo consideran un ser especial y aseguran que su dificultad congénita nunca le afectó su capacidad de amar y dar.

“Marcelito es la luz del departamento. Le ves sus ojitos y te das cuenta de que no hace falta que diga palabras. Es puro, tiene muchísimo amor y siempre está dispuesto a ayudar, a colaborar con una sonrisa en la cara”, le contó a DIARIO HUARPE Sabrina Carrizo, vecina de Ullum, propietaria del supermercado Micaela. Este lugar es donde Marcelito va a desayunar todas las mañana y luego se ofrece para ayudar a llevar las bolsas a los que van a comprar a cambio de una propina.

Sabrina cuenta que cada tanto Marcelito aparece con flores que corta por ahí y las regala con una sonrisa de amor en la cara.

“Hoy estamos todos tristes y preocupados por lo que está pasando Marcelito", dijo Sabrina, "pero no lo vamos a dejar solo, porque en Ullum todos lo queremos”.

El accidente

Hace unos días (el 18 de mayo), Marcelito iba camino a casa y en una de las calles resbaló con el ripio desperdigado por la obra de cloacas. Cayó al suelo con todo el peso de su cuerpo. Cuentan los vecinos que el golpe fue en seco. Marcelito intentó levantarse, pero no podía moverse. Asustados por lo sucedido, los vecinos llamaron a la ambulancia e inmediatamente lo trasladaron a la salita de salud del departamento. Pero como el centro de salud no tiene aparatología para Rayos X lo derivaron al Hospital Doctor Guillermo Rawson. Allí los médicos del Servicio de Urgencias lo revisaron y se dieron cuenta de que el problema estaba en la cadera. Le hicieron una radiografía y la placa reveló la peor noticia: quebradura de cadera.

“Por suerte no es una quebradura con desprendimiento. Pero sí o sí hay que operarlo porque le tienen que poner un clavo”, contó a DIARIO HUARPE Laura Hidalgo, hermana de Marcelito.

Cuesta arriba

Según Laura los médicos le dijeron que era necesario que Marcelito guardara reposos absoluto para no tener complicaciones, pero ya quiso levantarse.

“Lo que pasa es que es muy inquieto y como no tiene un dolor fuerte cree que no es nada. Se lo he explicado, pero no hay caso y se nos está poniendo difícil la cosa”, dijo.

Los médicos del Rawson, para evitar riegos de contagios en este marco de pandemia, decidieron no internarlo en el hospital y lo derivaron a su casa.

Marcelito junto a su hermana Laura y su papá Duilio.

Macelito vive con su papá Duilio (68 años) que también fue operado de la cadera y tiene dificultad para desplazarse. Su mamá, Alicia Ríos, falleció hace unos años, y Laura (su hermana), desde que comenzó la primera etapa de la cuarentena se desdobla entre su casa en Chimbas y la de Ullum.

“Antes venía una señora a hacerles la comida y otra la limpieza", contó Laura,"pero desde que comenzó todo esto del coronavirus no pueden venir. Así que todos los días voy y vengo, de un lado para el otro y desde que mi hermano se quebró, se me sumaron los trámites”.

Contrarreloj

Si bien Marcelito tiene Obra Social Provincia, en Ullum están preocupados por los tiempos que pueden llevar los trámites para conseguir el clavo y las autorizaciones para la operación. Ya que recién este lunes puede iniciar el papeleo.

“Mi hermano nunca había ocupado la obra social y por eso estaba desactivada, pero por suerte y con la ayuda de la gente de la obra social pude activarla y el lunes (por hoy) puedo iniciar todos los trámites", dijo Laura."Pero eso sí, me dijeron que tengo que armarme de paciencia porque todo esto lleva tiempo".

Más de 65.000

Según los presupuestos pedidos a las ortopedias el precio del clavo que necesita Marcelito para la operación varía de los $65.000 a los $120.000.

“Para nosotros juntar ese dinero, más los gastos de los remedios y otros de la operación es imposible. Mi papá cobra muy poco y mi hermano una pensión de tan solo $500”, explicó Laura.

Todos por Marcelito

Ante este panorama los amigos, familiares y vecinos empezaron a correr la voz en las redes sociales y a los minutos se sumaron cientos de ideas y voluntades para ayudar.

“Fue impresionante la reacción de la gente del departamento”, le contó a DIARIO HUARPE, Daniel Valenzuela, periodista de Diario Valle de Tulum.

Daniel Valenzuela, colega de Diario Tulum

“Inmediatamente todos se pusieron a disposición y hoy hay toda una red solidaria para ayudar a Marcelito y su familia”, afirma.

La campaña solidaria

En 13 negocios de diferentes zonas del departamento se han dejado urnas para que los ulluneros donen dinero. No hay mínimo ni máximo: cada uno da lo que puede.

Las urnas están en los siguientes comercios:

• Mini marquet El Trébol.

• Maxi kiosco Rocío del Amanecer.

• Nelson Hidalgo.

• La Estacion.

• Ferremás.

• Maxi Kiosco Alejandro Pacheco.

• Paseo de Compras.

• Mercado Andacollo.

• Micaela Supermercado.

• Farmacia Ullum.

• Mercado Virgen De Guadalupe.

• Lomos Martina.

• Punto De Encuentro.

A la par, cada uno de estos comercios donó artículos y productos que tienen a la venta para ofrecerlos como premios para una rifa que en principio se haría el domingo 7 de junio.

En total se han repartido 50 números en cada comercio (cada número sale $100). Y el sorteo se hará con bolillero en cada uno de los negocios y frente a los clientes.

“Queremos juntar la mayor cantidad de dinero para comprar el tornillo y que la operación se haga lo antes posible”, dijo Sabrina que junto a otros vecinos están organizando la colecta.

“Nos hemos puesto como meta los $120.000 y si juntamos más, mejor, porque en estos momentos se gasta mucho dinero y nunca va a estar de más”, indicó.

En cada uno de los comercios ulluneros adheridos a la campaña solidaria hay un cartel que dice: “Marcelito Hidalgo necesita de vos!! Ayúdalo a salir de esta. Él se lo merece!!”.

Quienes quieran colaborar y sumarse pueden llamar al: 264-4-5718128 o al 264-5-116140.