Uma mulher piloto se elevará pelo ar impulsada pelo calor do sol, como parte de projeto cultural mun

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O artista Tomás Saraceno procurará bater um recorde mundial quando tentará, por primeira vez na história, que uma mulher piloto voe "impulsada unicamente pelo ar", no próximo 28 de janeiro, nas Salinas Grandes, Jujuy, como parte do projeto "Fly with Aerocene Pacha”, que tentará materializar um longo desejo da humanidade.



"Será um pequeno passo no ar, mas um grande salto para este planeta e seu clima", promete Saraceno em uma reportagem para Télam, em referência ao primer voo humano sem combustíveis fósseis, paneis solares, baterias nem hélio, e -especialmente- sem estar amarados com a terra, parte de uma iniciativa de escala mundial promovida pelo popular grupo sul-coreano de K-Pop BTS.



A épica obra de Saraceno, que ocorrerá no impactante cenário do deserto salino e cuja filmagem será projetada depois na cidade de Buenos Aires, integra a mega iniciativa batizada "Connect, BTS” da banda asiática que possui 22 milhões de seguidores em redes e que decidiu lançar cinco projetos de arte contemporânea em cinco cidades do mundo, justo antes da estreia do seu novo disco, em 21 de fevereiro.



Assim, a Argentina será cenário de um dos cinco projetos de arte pública e gratuita da "Connect, BTS", com o qual a banda de jovens coreanos procura dar uma mensagem positiva para o mundo, de paz e diversidade, como bem disseram em coletiva para a imprensa esta semana em Londres.



A estreia de “Aerocene Pacha", será em Salinas Grandes e o filme resultante disso será em Buenos Aires, até 22 de março. Os vídeos sobre as diferentes obras de arte podem ser observadas no site oficial da Connect, BTS: www.connect-bts.com.