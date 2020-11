Un 60% de sanjuaninos encuestados aseguró que si se pondría la vacuna contra el coronavirus

Mientras toda Argentina habla sobre la llegada de diferentes vacunas contra el coronavirus, en San Juan la mayoría opinó que si se colocaría la medicación que servirá para prevenir la enfermedad que ya le casó la muerte a casi 150 sanjuaninos.

DIARIO HUARPE realizó un sondeo de opinión en la página web, la pregunta planteada fue "¿Te vacunarías contra el coronavirus?". De este sondeo participaron 2.840 lectores.

De este total el 59,24%, unas 1.691 personas optaron por el Si. Es decir que 6 de cada 10 personas están dispuestas a colocarse la medicación.

A esto se suman 835 lectores que equivalen a 29,69% de los votantes eligieron el No. Por último, hubo 314 votos por la tercera opción que fue "Tengo que pensarlo".

Este relevamiento on line se suma a un sondeo de opinión realizados en las calles sanjuaninas. La mayor parte de los consultados se mostró a favor de la medicación, aunque con algunas reticencias o temores a la hora de pensar en posibles efectos secundarios.

Leandro González trabaja en la Playa de Remoción de la Capital, el joven de 21 años contó que él si se pondría la vacuna y aseguró que lo haría como una forma de cuidar a los suyos. "Por mi trabajo tengo contacto con muchas personas, tengo todas las precauciones, por eso estaría dispuesto a vacunarme para sumar a la prevención", aseguró el joven.

Valentina Riveros tiene 28 años y es madre de dos hijos menores, la joven mamá contestó que no se pondría la vacuna y tampoco se la colocaría a sus hijos ya que prefiere esperar a que se avance en los estudios para determinar su efectividad y que no cause ninguna consecuencia en la salud. Igualmente, la mujer se mostró a favor de vacunar a las personas mayores y grupos de riesgo, "es preferible que se pongan alguna vacuna antes de que queden desprotegidos", concluyó.

Martín Garay, tiene 21 años y aseguró que no dudaría en vacunarse. El hombre también habló sobre la necesidad de que esta vacuna se aplique o no de manera obligatoria. "Creo que si se llegara a comprobar que es efectiva y no causa ningún daño a la salud se podría colocar de manera obligatoria, en cambio si no se llega a superar las fases para certificar que es beneficioso, lo mejor sería que la vacunación sea voluntaria", opinó.

Paula Ruarte de 17 años aseguró que ella se vacunaría solo si las autoridades certifican que la vacuna funciona y que además no tiene efectos secundarios. "A la que no le pondría la vacuna es a mi abuela que tiene 70 años, me daría miedo que pueda hacerle daño, cada cuerpo reacciona de manera diferente y me daría temor que ella se enferme de gravedad", concluyó la chica.

Estela Martín tiene 64 años y aseguró que está pensando se vacunará o no. "Creo que me haría un chequeo general para ver si estoy bien sana y si todos los resultados me dan bien me colocaría la vacuna, mi hija ya me dijo que si vacunaría a mis nietos", aseveró. Antes de terminar Estela explicó que piensa que "es necesario que la vacunación de haga de manera obligatoria, sino la gente no se la va a colocar", opinó.

Cómo será la vacunación

Si bien aún no se sabe cuál será la vacuna que llegue a San Juan, igualmente la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, opinó que hay más posibilidades de que llegue la vacuna de Oxford y la elaborada en Rusia.

Tampoco se sabe cuántas vacunas llegarán a la provincia, aunque adelantó que es factible que se comience vacunando a personal esencial y a grupos de riesgo.

Otro de los puntos que están tomando en cuenta las autoridades sanitarias locales es la forma de conservación que pueda requerir la vacuna. Es que la mayor parte de estos medicamentos necesita una temperatura entre 2 y 8 grados bajo cero.

Por eso, el primer paso será averiguar la temperatura que requieran estas vacunas para acondicionar las cámaras frigoríficas que San Juan tiene preparadas y que tienen capacidad para almacenar 25.000 dosis.