Luis Vedia es un árbitro del fútbol de san Juan. Días atrás fue protagonista de un incidente durante el partido entre Libertad Juvenil y Villa Ibáñez por la tercera fecha de la zona campeonato de la B local, donde fue agredido por un jugador. El partido se disputaba en el campo de juego de Las Chacritas y ganaban los ulluneros 2 a 0 con goles de Enzo Molina y Tomás Navarro. Tras el incidente que lo llevó a suspender el duelo, afirmó a DIARIO HUARPE que "hay mucha violencia en el fútbol".

Vedia describió la agresión que sufrió por parte de un futbolista, quien, tras un codazo en el pecho, intentó seguir atacándolo. "Te tenés que quedar firme porque retroceder es como darle derecho a que te peguen directamente", dijo el juez. Además sostuvo que las canchas de fútbol se han vuelto "canchas duras, donde se siente la división", haciendo alusión a la B local.

Publicidad

El referí, luego de la agresión, decidió suspender el encuentro. A pesar de que las autoridades del club y la Policía de San Juan le ofrecieron garantías para continuar, él consideró que las condiciones no eran propicias. "La gente ya estaba enojada con nosotros", afirmó, agregando que su decisión se apoyó en el reglamento que lo garantiza a detener el juego ante un ataque de esa magnitud.

"Estoy avalado por el estatuto de una agresión hacia cualquiera de los integrantes de la terna arbitral. Nos dan la derecha para que suspendamos el partido, así que lo suspendimos directamente", manifestó.

"Estoy viendo que hay mucha violencia en el fútbol", manifestó preocupado y agregó que pese a los esfuerzos de los agentes de seguridad y de las autoridades de la liga, no hay una solución. El problema principal, afirmó, está en la actitud del público y de algunos jugadores.

Publicidad

Por último, Vedia reconoció el buen trato del presidente de la institución quien le pidió disculpas inmediatamente, como así también resaltó el respaldo de la Policía desde que suspendió el encuentro hasta que salió del club de Libertad Juvenil.