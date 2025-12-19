La Justicia volvió a centrar su atención en un dirigente kirchnerista y acusó al exdiputado Emiliano Estrada de abuso de autoridad y peculado de servicios. Según la denuncia, el economista cercano a Cristina Fernández de Kirchner habría creado una usina de fake news financiada con recursos del Estado durante su mandato legislativo.

Se le acusó de utilizar a dos asesores del Congreso Nacional para producir y difundir videos anónimos en redes sociales que vinculaban al gobierno provincial de Salta con actividades relacionadas al narcotráfico. Estrada se mantuvo a salvo de las consecuencias legales hasta el 10 de diciembre, fecha en la que culminó su mandato y perdió sus fueros judiciales.

La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, finalmente hizo lugar a la imputación solicitada por el Ministerio Público Fiscal. La causa judicial contra el exlegislador comenzó a partir de una investigación de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, que le atribuyó a Estrada el encargo y la difusión de videos orientados a generar temor social y sospechas de connivencia entre el Gobierno salteño y el crimen organizado.

Dos excolaboradores del diputado, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, confesaron el delito y fueron condenados en un juicio abreviado en la Justicia provincial de Salta. A pesar de que se negó a declarar, Estrada presentó un planteo de nulidad que fue rechazado por la Justicia y denunció una presunta persecución política, argumento que también fue refutado.

Tras la definición de la jueza, la investigación tendrá un plazo de 50 días hábiles, durante los cuales la fiscalía podrá ampliar pruebas y citar testigos. Mientras tanto, se fijó el compromiso formal del imputado de presentarse cada vez que sea notificado y la prohibición de entorpecer el avance de las pesquisas.

Estrada integró la comitiva de economistas que visitó a Cristina Fernández de Kirchner en noviembre, lo que derivó en un refuerzo de las restricciones para recibir visitas en el domicilio de la expresidenta.