Minutos antes del mediodía de este sábado un árbol de gran porte cayó en una transitada zona del departamento Pocito. Afortunadamente, no hubo heridos por este hecho.

Todo ocurrió en inmediaciones de calle General Acha entre 6 y 7, en las cercanías al Estadio San Juan del Bicentenario en el que se están disputando una gran cantidad de actividades por la Semana de las Juventudes.

Publicidad

Como este sábado no hubo eventos en la previa al Día de la Primavera, la circulación por la zona era menor, de igual manera, había varias personas circulando por la zona. Por suerte, cuando el árbol cayó justo no había ni personas ni rodados, así que no hubo personas heridas en este hecho.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por lo ocurrido, hasta el lugar llegaron efectivos de Bomberos para tratar de mover el árbol y que la circulación de vehículos vuelva a ser de forma normal en la zona.