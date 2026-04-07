Un tiroteo registrado este martes frente al consulado de Israel en Estambul dejó como saldo un atacante muerto y al menos cuatro heridos, incluidos dos policías, tras un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad turcas. El episodio ocurrió en las inmediaciones del edificio diplomático y generó un fuerte despliegue policial en la zona.

Según las primeras informaciones, tres hombres armados intentaron ingresar al consulado y abrieron fuego cuando fueron interceptados por agentes de seguridad apostados en el lugar. El intercambio de disparos se extendió durante varios minutos hasta que uno de los atacantes fue abatido y los otros dos resultaron heridos y detenidos.

Las autoridades locales confirmaron que entre los heridos hay al menos dos efectivos policiales, quienes sufrieron lesiones leves durante el operativo. El gobernador de Estambul calificó el hecho como una posible “provocación”, mientras que el Ministerio del Interior indicó que los agresores tendrían vínculos con grupos armados de carácter religioso.

El ataque se produjo en un contexto de tensión en Medio Oriente y de relaciones deterioradas entre Turquía e Israel. De hecho, el consulado no contaba con personal diplomático al momento del hecho, lo que evitó consecuencias mayores dentro del edificio.

Tras el tiroteo, la zona fue acordonada y se inició una investigación judicial para determinar las motivaciones del ataque y posibles conexiones de los agresores. El caso quedó en manos de fiscales turcos, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad.