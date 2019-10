Un ataque contra manifestantes agrava las tensiones por la ola de protestas en Irak

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Enmascarados abrieron fuego contra manifestantes opositores en una ciudad de Irak y mataron al menos a una persona, en un ataque que aumenta las tensiones en medio de grandes protestas que tienen en jaque al gobierno chiita de Bagdad, aliado de Irán.



La Comisión de Derechos Humanos iraquí dijo que hubo casi 200 heridos en la violencia de anoche en la ciudad chiita de Kerbala, que llegó en el quinto día seguido de protestas tras una breve pausa en las manifestaciones, que comenzaron este mes.



Los manifestantes, sin embargo, dijeron que 18 personas murieron y cientos resultaron heridas en el ataque en Kerbala.



Las marchas denuncian la corrupción en el gobierno, la falta de empleo y de servicios municipales, entre otros problemas de un país golpeado por años de guerra, y tienen contra las cuerdas al primer ministro Adil Abdul-Mahdi.



En las primeras protestas los manifestantes también fueron víctimas de violencia, y unas 240 personas han muerto en ataque desde que empezó la ola de descontento.



Pero la matanza en Kerbala podrían marcar un punto de inflexión, dada la alta cifra de víctimas y porque la ciudad es un sitio de peregrinaje de miles de musulmanes chiitas que visitan la tumba de un personaje venerado muerto en el siglo VII.



Similares manifestaciones antigubernamentales están en curso en el vecino Líbano, donde partidarios del grupo chiita Hezbollah, que integra el gobierno, atacaron hoy el principal campamento de protesta luego de que el primer ministro Saad Hariri anunciara su renuncia tras llegar a un "punto muerto" en sus esfuerzos por resolver la crisis.



En ambos países, las protestas ponen en jaque a gobiernos y agrupaciones políticas con brazos armados cercanas a Irán, lo que podría tener violentas derivaciones.



Hubo testimonios e informaciones contradictorias sobre la cifra de muertos en Kerbala.



Activistas opositores que denunciaron los 18 muertos y cientos de heridos dijeron que no sabían si los enmascarados que abrieron fuego eran policías, miembros de fuerzas especiales o milicias vinculadas a Irán, informó la cadena de noticias árabe Al Jazeera.



Los manifestantes agregaron que soldados iraquíes estaban estacionados en los alrededores del sitio de protesta pero que se retiraron cuando los atacantes comenzaron a disparar con munición real y a arrojar gases lacrimógenos.



El gobernador provincial, Nassif al-Khutabi, desmintió que haya habido muertos entre los manifestantes, pero dijo que sí hubo miembros de fuerzas de seguridad heridos.



La Comisión de Derechos Humanos iraquí, por su parte, informó que un manifestante murió en Kerbala y que 142 efectivos de las fuerzas de seguridad y 50 manifestantes resultaron heridos, pero no dio detalles.



Amnistía Internacional acusó de brutalidad a las fuerzas de seguridad y citó a testigos que dijeron que los atacantes atropellaron a manifestantes con sus vehículos.



"Fuerzas iraquíes abrieron fuego contra manifestantes pacíficos y recurrieron a una fuerza excesiva para dispersarlos", dijo Lynn Maalouf, directora de investigaciones de AI en Medio Oriente.



Las protestas en Kerbala, Bagdad y otras ciudades del sur de Irak han degenerado en violencia, con represión policial a tiros e incendios de edificios públicos y sedes de milicias proiraníes provocados por manifestantes.



En Irán, la Cancillería advirtió hoy a los iraníes que no viajen a Irak, informó la agencia de noticias iraní IRNA.



Las protestas han crecido y los manifestantes quieren ahora cambios más económicos y políticos más profundos, no solo la renuncia del gobierno y las reformas limitadas y cambios en el gabinete que ha prometido Abdul-Mahdi.



Las autoridades impusieron ayer un toque de queda en Bagdad desde la medianoche hasta las 6.