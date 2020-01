Un avión 737 de Ukraine International con 176 personas a bordo se estrelló este miércoles poco después de despegar del aeropuerto de Teherán con rumbo a Kiev y sin dejar sobrevivientes, según informaron autoridades iraníes y ucranianas.En la aeronave viajaban 176 personas, 168 eran pasajeros y nueve, miembros de la tripulación.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q