Un trágico accidente ocurrió este jueves en la localidad rionegrina de Chimpay, en el Alto Valle. Un bebé de apenas un año perdió la vida tras quedar atrapado dentro de un auto que volcó y terminó semisumergido en un canal de riego.

Fuentes policiales informaron que el siniestro se produjo en la intersección de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles, dentro del casco urbano. Por causas que aún se investigan, el conductor del vehículo, un adolescente de 17 años, perdió el control de un Renault Sandero y el auto terminó volcado dentro de un canal.

Publicidad

En el interior del rodado viajaban también la madre del niño, de 16 años. Ambos jóvenes lograron salir del vehículo por sus propios medios, pero no pudieron rescatar al bebé, que quedó atrapado en el habitáculo.

Cuando arribaron al lugar los equipos de emergencia y rescate, el menor ya había fallecido como consecuencia de las graves heridas sufridas en el impacto, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

Publicidad

Como parte del protocolo judicial, al conductor se le extrajo una muestra de sangre en el hospital local para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol u otra sustancia. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos del Gabinete de Criminalística del Valle Medio, que ordenó diversas pericias para reconstruir la mecánica del accidente y establecer responsabilidades.