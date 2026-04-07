Un tren de alta velocidad chocó este martes contra un camión en el norte de Francia y dejó al menos un muerto, el maquinista, y decenas de heridos, en un accidente que sacudió al sistema ferroviario del país y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

El hecho ocurrió en el departamento de Pas-de-Calais, cerca de la localidad de Mazingarbe, cuando el convoy, que transportaba más de 240 pasajeros y cubría el trayecto entre Dunkerque y París, impactó contra el remolque de un camión que cruzaba un paso a nivel.

Como consecuencia del violento choque, el conductor del tren murió en el acto, mientras que al menos 27 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, incluyendo pasajeros y el chofer del camión.

Tras el impacto, los servicios de emergencia evacuaron a los pasajeros y desplegaron un importante operativo con decenas de bomberos, personal médico y fuerzas de seguridad para asistir a las víctimas y asegurar la zona.

El accidente provocó además la interrupción total del servicio ferroviario en la región afectada y cortes en el suministro eléctrico de varias líneas, lo que generó complicaciones en el transporte durante toda la jornada.

Las autoridades francesas iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro, mientras que funcionarios del área de Transporte se trasladaron al lugar para supervisar las tareas y evaluar la magnitud del impacto.