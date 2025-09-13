Un siniestro vial que ocurrió este viernes en la intersección de la avenida Libertador San Martín y calle Comercio, en el departamento Rivadavia, terminó con tres personas hospitalizadas, entre ellas un menor de dos años. El choque se produjo entre una motocicleta y una bicicleta, que dejó a sus ocupantes con heridas de diversa consideración.

El ciclista resultó con lesiones pero que no revestían gravedad y fue dado de alta.

Según el informe oficial, el accidente se produjo cuando una bicicleta, guiada por Daniel Jofré, de 29 años, circulaba por la avenida Libertador en sentido de oeste a este. En ese mismo sentido, venía una motocicleta Gilera Smash 110 cc, conducida por Javier Espín, quien llevaba como acompañantes a Adriana Espina y a un niño de tan solo dos años. Por causas que aún se investigan, la moto impactó de lleno desde atrás a la bicicleta.

Producto del fuerte choque, los tres ocupantes de la moto y el ciclista cayeron al pavimento. Tras el hecho, los involucrados no esperaron la llegada de una ambulancia y se trasladaron por sus propios medios al Hospital Marcial Quiroga. Personal de la Comisaría 34 se presentó en el nosocomio para constatar el estado de salud de las personas. Según fuentes policiales, todos los heridos se encuentran fuera de peligro, aunque el menor quedó en observación por protocolo médico.

La moto Gilera Smash en la que viajaba la pareja con el menor.

En el lugar del accidente se hicieron presentes efectivos de la Comisaría 34, que realizaron las primeras pericias para determinar las causas del siniestro. La causa judicial quedó a cargo del fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, quienes están coordinando las actuaciones correspondientes.