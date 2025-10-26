Un trágico accidente vial conmocionó esta madrugada a la localidad de Campo Viera, en el centro de la provincia de Misiones. Según confirmaron fuentes policiales y sanitarias, alrededor de las 4:30 horas, un colectivo de la empresa Sol del Norte, que trasladaba unos 50 pasajeros desde Oberá, chocó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.

Por la violencia del impacto, el ómnibus perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, a varios metros de profundidad. El automóvil, en tanto, quedó completamente destruido sobre la banquina, a pocos metros del lugar del choque.

Publicidad

De acuerdo con la Red Provincial de Traslados, el siniestro dejó al menos dos personas fallecidas y unas 25 heridas, aunque las autoridades no descartan que el número de víctimas aumente conforme avancen las tareas de rescate.

En el lugar trabajan bomberos voluntarios de Campo Viera y Oberá, efectivos de la Policía de Misiones, personal del Ministerio de Salud Pública y ambulancias provenientes de Oberá, San Vicente, Campo Viera y Panambí. Los heridos fueron derivados a los hospitales de Oberá y Campo Grande, mientras que los casos más graves fueron trasladados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

Publicidad

Las primeras pericias indican que la colisión se produjo en una curva de la ruta, aunque aún se investigan las causas exactas del siniestro. El tránsito permaneció interrumpido por varias horas mientras los equipos de rescate trabajaban para retirar el colectivo del arroyo y asistir a los pasajeros.

Este no es el primer hecho trágico que enluta a Campo Viera. Apenas dos meses atrás, en agosto, la localidad había sido escenario de otro choque fatal sobre la Ruta Provincial 6, donde un hombre de 53 años perdió la vida y varias personas resultaron heridas tras un impacto frontal entre dos vehículos.

Publicidad

La Ruta Nacional 14, principal corredor del noreste argentino, ha sido escenario de numerosos accidentes en los últimos años y continúa siendo una de las vías más peligrosas del país debido al intenso tránsito de carga y pasajeros.