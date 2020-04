Un cura al que le robaron la bicicleta: “Si la van a usar para trabajar, bendito sea Dios”

“Es una pena que me hayan robado la bicicleta que era de mi papá, que en paz descanse –falleció en el 2015-. Espero que no haya sido para hacer daño. Si la necesita o la va a usar para trabajar, bendito sea Dios, si no que la devuelva si es posible”, dice a DIARIO HUARPE el cura Pablo Achem, de 44 años.