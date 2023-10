¡Un escándalo! Paulo Costa explicó cómo fue la pelea con los fanáticos en UFC 294

Incluso lesionado, Paulo Costa no es alguien que se tome ninguna falta de respeto a la ligera. El sábado pasado, en el UFC 294, desafortunadamente no pudo estar presente por una cirugía en su brazo. Sin embargo, fue a ver las peleas a Abu Dhabi. Cuando llegó al Etihad Arena, fue recibido por un fuerte coro de abucheos. Incluso, se golpeó con fanáticos en las gradas. Por eso, en diálogo con The MMA Hour, explicó exactamente cómo terminó así con varios aficionados.

"No sé exactamente qué estaban haciendo estos muchachos allí, pero cuando entré a la arena, estaba en el pasillo tomándome fotos con los fanáticos, la gente me pidió una foto y selfies. Casi, en la esquina, para ir a mi asiento, un tipo me llamó, y cuando llegué hacia él, le disparó al pájaro en la cara. Entonces lo miré y la seguridad me empujó, como, 'Vamos, Paulo'. La próxima pelea está por llegar. Necesitamos despejar el pasillo para el próximo partido. Pero me burlé de su rostro", comenzó diciendo Costa.

Luego, Paulo resaltó: "Me burlé de su cara porque estaba enojado. Mi voluntad es abofetearlo directamente, pero no pude, así que me burlé de su cara. Usé el mismo pasillo para ir al baño y regresar a mi asiento. Entonces fui al baño y luego volví a buscarlo. Lo vi pero ya no estaba en la primera fila, estaba en la tercera fila, así que me enfurecí más porque vino a la primera fila sólo para meterme el dedo en la cara. Muy irrespetuoso. Entonces pensé, necesito disciplinar a este tipo antes de volver a ver las peleas, porque mi mente permanecerá en este tipo. Este tipo es tan audaz".

Conclusión de Paulo Costa

"Entonces regresé y lo vi en la tercera fila y le dije: 'Hermano, por favor, ven aquí. ¡Quiero hacerte algo!'. Me miró con los ojos muy abiertos y luego empezó a correrse. Pero hay un par de ellos, como una pandilla chechena, creo. Quizás tres o cuatro, no lo sé. Cuando empezó a bajar hacia mí, alguien lo detuvo, 'No te vayas'. Luego lo agarré, y cuando lo agarré, otro tipo intentó golpearme. ¡La seguridad me sacó y luego el mismo tipo que estaba tratando de sacar saltó hacia mí! Justo en frente de mí", dictó "Borrachinha".

Para cerrar, Paulo Costa afirmó: "No sé qué tenía en mente, pero no fue una buena idea para él, porque una vez que saltó, aterrizó en seguridad y su cabeza quedó justo frente a mí. Así que incluso con mi nuevo brazo, pude aterrizar. Eso es todo. Más tipos intentaron atacarme, pero no los conozco y no me importa. Mi brazo está mejorando. Mucho mejor. Vi a los médicos hoy. El progreso es bueno. Estoy feliz y orgulloso de esto porque ya probé mi mano el sábado en la arena. Están muy orgullosos del servicio porque golpeé a alguien".