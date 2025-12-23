El próximo viernes 26 de diciembre, los habitantes de la Capital de San Juan podrán ser testigos de un fenómeno astronómico destacado: el paso de la Estación Espacial Internacional (ISS) por el cenit de la ciudad.

El evento, que será visible a simple vista y de forma gratuita, comenzará a las 18:56, cuando el objeto emerja por el horizonte suroeste. A las 19:02, este punto brillante alcanzará su posición máxima, situándose a 90 grados justo encima de la urbe, para finalmente desaparecer hacia el noreste a las 19:03 al ingresar en la sombra de la Tierra.

Durante los seis minutos que durará el tránsito, la ISS exhibirá una magnitud de -3,8, lo que le otorgará un resplandor equiparable al de Venus, el famoso lucero del amanecer o atardecer.

A diferencia de un avión o una estrella fugaz, este laboratorio orbital es un ambicioso proyecto internacional liderado por la NASA, con la colaboración de Rusia, Japón, la Agencia Espacial Europea y países como Brasil. Su propósito fundamental es realizar investigaciones en condiciones de microgravedad, abarcando disciplinas como la física y la astronomía.

Más allá del espectáculo visual, la estación cumple un rol crítico en el estudio de la biología y la medicina humana. Los científicos analizan allí cómo reacciona el cuerpo al ambiente espacial, obteniendo datos esenciales para la ciencia moderna. El cruce sobre la provincia ocurrirá mientras todavía persiste la luz del día, permitiendo observar esta joya tecnológica en pleno vuelo.