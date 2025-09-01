Edgardo Della Gáspera, exdiputado de la provincia de Neuquén, fue detenido en un control de rutina en el Paso Pino Hachado, región de La Araucanía (a 800 kilómetros al sur de Santiago), luego de que funcionarios aduaneros chilenos encontraran 50 proyectiles sin percutar calibre 22 largo para rifle en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor de su vehículo.

El exlegislador, vinculado al Movimiento Popular Neuquino y cercano a los exgobernadores Omar Gutiérrez y Jorge Sapag, había declarado ante Carabineros y en una declaración jurada a la Aduana chilena que no portaba mercancías fuera del equipaje de viaje. Sin embargo, la inspección reveló la caja de municiones marca Orbea.

Tras el hallazgo, Della Gáspera reconoció la situación, asumió la responsabilidad por los hechos y aceptó estar consciente de la infracción. Pese a ello, las autoridades procedieron a denunciarlo por contrabando, conforme al artículo 168 inciso II del Ordenamiento Aduanero y la Ley 17.798 de Armas y Explosivos. La munición fue entregada a Carabineros de Chile bajo cadena de custodia, por orden de la fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal.

El Tribunal de Garantía de Curacautín formalizó al exdiputado por los delitos de contrabando aduanero e internación ilegal de municiones. Aunque el Ministerio Público solicitó que Della Gáspera quedara en prisión preventiva, la corte rechazó esta medida y dictaminó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La Fiscalía apeló verbalmente esta decisión, por lo que ahora será la Corte de Apelaciones la que deberá resolver con qué medida cautelar quedará finalmente el acusado.

Della Gáspera fue diputado provincial entre los años 2012 y 2015, período que coincidió con el segundo mandato de Jorge Sapag. Posteriormente, en 2016, ocupó la banca que dejó el fallecido Luis Sapag. Con domicilio en la estancia La Marita, en la localidad neuquina de Loncopué, el exlegislador es conocido también por su particular vínculo con la fauna. En 2017, se hizo viral un video que mostraba su estrecha relación con un cóndor, al que bautizó “Condorito”, después de haberlo rescatado cuando era pichón. Della Gáspera se encargó de curar y alimentar al ave, que había caído de su nido con una patita lastimada, y estimuló su recuperación colocando trozos de carne en el campo.

Según relató el propio Della Gáspera por entonces, su estancia se ubica en un área de convivencia natural de cóndores, y no era la primera vez que socorría a un ejemplar de la especie. Para 2017, ya había rescatado a cuatro cóndores, los cuales fueron liberados con la intervención de autoridades nacionales y provinciales dedicadas a la conservación de fauna.