Un fabricante de opiáceos pagará 260 millones dólares por una "epidemia de adicciones" en EEUU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un fabricante de opiáceos y tres distribuidores de esos fármacos llegaron a un acuerdo con dos condados de Ohio, Estados Unidos, a los que pagarán 260 millones de dólares, poco antes de iniciarse un juicio sobre responsabilidad en una epidemia de adicciones que causó decenas de miles de muertes en todo el país.



Según el diario The Washington Post, que cita fuentes allegadas a las negociaciones, el acuerdo extrajudicial incluye a la empresa israelí Teva, que fabrica opiáceos genéricos, y los tres grandes distribuidores de medicinas de EE.UU., McKesson, Amerisource Bergen y Cardinal Health.



Por su parte la firma Henry Schein Medical ya había anunciado que llegó a un acuerdo por 1,25 millones de dólares con los condados de Cuyahoga y Summit, pero no estaba claro todavía si el juicio continuará contra el único demandado pendiente, la cadena de farmacias Walgreens, indicó la agencia EFE.



La empresa Purdue Pharma, que se perfilaba como el blanco principal de estos litigios, se amparó en la bancarrota en septiembre y no estará ya en el proceso judicial.



Estas empresas afrontaban la posibilidad de ser sancionadas con unos 8.000 millones de dólares en estos juicios federales.



El consumo y abuso generalizado de opioides, legales e ilegales, ya causó al menos 200.000 muertes, mientras que otras 200.000 murieron por sobredosis de heroína y fentanilo ilegal en Estados Unidos desde 1999.



Esto llevó a casi todos los Estados y a más de 2.500 ciudades, tribus indígenas, hospitales y otros actores a iniciar querellas que culpan a los fabricantes y distribuidores de la epidemia.



En su mayoría las demandas se consolidaron en un caso ante el tribunal federal en Cleveland (Ohio), que encabeza el juez Dan Polster, quien seleccionó las querellas de Cuyahoga y Summit como ejemplo para orientar el resto de las demandas.



Los condados de Ohio argumentaron en sus demandas que los distribuidores interesados más en sus ganancias que en la salud pública hicieron poco para controlar las dosis y continuaron proveyendo los compuestos sin prestar atención a las recetas.



En su demanda, Cuyahoga y Summit reclamaban 7.200 millones de dólares para remediar la crisis y otros 1.000 millones de dólares en compensación por los daños sufridos.



Según el Post, los condados de Ohio recibirán 215 millones de dólares, en efectivo, de los distribuidores de opioides, y Teva pagará otros 20 millones de dólares además de financiar con otros 25 millones de dólares la provisión de medicamentos contra la adicción.