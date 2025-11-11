Después de varios días de incertidumbre y una búsqueda que resonó en toda la provincia, finalmente apareció el ganador del pozo récord del Quini 6 en Río Negro. El afortunado se presentó en la Agencia Oficial N°64 de El Bolsón, en Sarmiento 2388, apenas horas antes de que venciera el plazo legal de 15 días para reclamar el premio de más de $2.372 millones.

El billete, jugado en la modalidad Tradicional del sorteo del 28 de octubre, correspondía a los números 43, 42, 36, 39, 11 y 29. Desde hacía días, tanto la Lotería Nacional como la agencia habían iniciado un llamado público a través de los medios para dar con el paradero del ganador, ante el silencio que comenzaba a preocupar.

La dueña de la agencia explicó que el hombre tenía una historia particular con sus apuestas. “Él me dijo que jugó por 20 años una misma boleta. Como no le dio resultados, hace un tiempo la cambió, invirtió los números en el Loto y en el Quini”, relató a Clarín, dando cuenta del giro del destino.

Cecilia Aleuy, propietaria del local, describió el momento en que el ganador finalmente apareció. “El ganador escuchó las noticias, me escuchó a mí pidiendo que por favor se acercara porque tenían tiempo hasta el 10. Había tenido problemas personales y no había podido venir”, detalló.

Lo más impactante es que el hombre llegó sin saber que era el nuevo millonario. Según Aleuy, “él llegó sin saber nada. Escuchó que había un nuevo millonario por la radio, pero no había podido venir antes porque tuvo problemas con el auto. Cuando mi empleada le pidió pasar a la oficina y le contamos, casi se desmaya. No lo podía creer”.

La comerciante también destacó la situación económica del ganador, que atravesaba un momento difícil. “No la estaba pasando bien económicamente, había tenido unos problemas con su auto y su esposa le ayudó a pagar la tarjeta de crédito porque no había llegado, así que le viene muy bien el premio”, aseguró. Tras el cobro y las deducciones correspondientes, “le quedaron limpios unos $1.710 millones”, concluyó.