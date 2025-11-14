La ira de los vecinos se desató anoche, pasadas las 22.30, luego de que comenzara a circular la información sobre la denuncia por la violación de una nena de 13 años. Un grupo de personas llegó hasta la residencia del joven y lo atacaron entre varios.

Una importante cantidad de uniformados se hizo presente en el lugar para intentar evitar que la violencia se intensificara. Fuentes policiales confirmaron que debieron intervenir ante la furia de la gente. Sin embargo, minutos después de la llegada de la policía, los presentes incendiaron el vehículo del acusado.

Publicidad

Debido a la gresca, al menos una persona fue detenida, según confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo con la información manejada por la policía, durante el ataque, el dueño de casa sufrió un corte en su ceja izquierda. Además, una persona de 61 años resultó con quemaduras. Personal médico se hizo presente en el lugar para asistir al hombre de 61 años, aunque no procedió a su traslado.