Un grupo solidario le donó 10.000 litros de agua a los pobladores de Mogna

Este sábado Mogna recibió 10 mil litros de agua donación qué hicieron hombres y mujeres pertenecientes a la Fundación Vendedores del Parque de Mayo.

El presidente de la entidad, José Luis Torres, explicó que buena parte de Mogna aún no tiene agua portable y por eso la donación fue destinada a esos vecinos. El camión con el agua y un grupo de camionetas con donaciones partieron desde la Capital de San Juan a las 11 llegando cerca de las 15.

Torres explicó que el agua se destinó al consumo humano, ya que el trasladado se realizó en un camión habilitado por las autoridades provinciales para el traslado de agua potable.

El referente aseguró que los vecinos de esta zona están pasando por momentos angustiantes, ya que desde hace semanas no cuentan con agua para beber. "Viene agua en las acequias, pero yo me lavé la cara allí y es agua muy salada y no es apta para beberla", aseguró Torres.

El problema de la falta de agua en Mogna es histórico, sin embargo, en los últimos tiempos se vino acentuando. Ya a mediados de este mes la gente comenzó a hablar de un plan de protesta, ya que a esa fecha llevaban más de 30 días un mes sin agua de red.

Ante los reclamos Obras Sanitarias e Hidráulica comenzaron a intentar dar una solución. El primer paso lo dio OSSE que buscó mejorar el servicio con un mantenimiento integran de todo el tendido de la red de agua potable.

Además, desde Hidráulica les anunciaron que van a realizar los estudios para hacer la toma en el río que hace años vienen esperando los pobladores de este pueblo del norte sanjuanino.

Firmaron un acta

El lunes 22 de noviembre fueron a la localidad jachallera funcionarios provinciales y municipales del departamento Jáchal viajaron. Los funcionarios participaron de una asamblea en la que se sellaron los acuerdos con los que esperan mejorar no solo la distribución del agua en el pueblo norteño sino también otros servicios.

En el acta que fue firmada por el titular de Hidráulica de la provincia y los funcionarios de Jáchal (secretario de obras, director de deportes y concejales), se acordó realizar estudios, acciones y trabajos en general para mejorar el abastecimiento de agua potable y para riego, los servicios de salud, de educación, de alumbrado público, de viviendas, de calles y plazas.