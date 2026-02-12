Un hombre fue detenido en la Casilla Base Faunístico, acusado de violación de sello y resistencia a la autoridad. Todo sucedió luego de protagonizar un violento episodio al intentar retirar su camioneta, que se encontraba radiado de circulación.

El acusado abrió su Amarok radiada de circulación y escupió a un subcomisario. Interviene Flagrancia.

De acuerdo a fuentes policiales, el sospechoso, de apellido Madcur, de 30 años, se presentó en el lugar con la intención de llevarse su camioneta Volkswagen Amarok. Sin embargo, al no contar con el oficio judicial de entrega correspondiente, el personal le solicitó que se mantuviera alejado del rodado.

Lejos de acatar la orden, el hombre hizo caso omiso y rompió las fajas de protección colocadas en el vehículo, abriendo la camioneta por sus propios medios.

Al ser interceptado por efectivos policiales, Madcur adoptó una actitud agresiva: profirió insultos contra el personal y arrojó un escupitajo en el rostro de un subcomisario presente en el procedimiento.

Ante esta situación, se procedió a su inmediata aprehensión. El Ayudante Fiscal interviniente dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El detenido permanece alojado en sede policial y a disposición de la Justicia.