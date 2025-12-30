Un violento episodio ocurrido en la madrugada del pasado domingo sobre la Ruta Provincial 53 terminó con la vida de Andrés Alberto Greco (40), luego de una discusión con su expareja. La mujer, identificada como Silvina Griselda Sánchez, fue detenida y acusada de homicidio agravado, en un caso que expone los límites de una relación tóxica y sus consecuencias fatales.

Los hechos

Según la investigación a cargo de la fiscal Roxana Giménez, todo ocurrió después de la medianoche, a la altura de las calles 1478 y 1480. Sánchez conducía una camioneta Citroën Berlingo blanca, en la que viajaban Greco y otra persona aún no identificada. En medio de una discusión, Greco se subió al capó del vehículo. En ese momento, la mujer aceleró aproximadamente diez metros, provocando que el hombre cayera al asfalto.

Testigos del hecho relataron que, tras la caída, un Volkswagen Gol Trend de color oscuro que circulaba por la ruta impactó contra Greco, quien falleció en el acto. Antes de que ocurriera el atropello, una persona –presumiblemente Sánchez– bajó del vehículo y gritó “pará, pará” desde el bulevar central, en un intento fallido de evitar la tragedia. Inmediatamente después, regresó a la camioneta y huyó del lugar, manejando en contramano.

La investigación y la acusación

Las fuentes judiciales consultadas indican que, para la fiscalía, no hay dudas de la responsabilidad de la expareja de la víctima. La autopsia aún no determina si la muerte fue instantánea por la caída o a causa del atropello, pero la investigación avanza con una pericia médica complementaria.

Silvina Griselda Sánchez fue imputada por homicidio agravado, en el contexto de una relación de pareja previa, bajo la figura de dolo eventual. Esto significa que, según la acusación, la mujer habría aceptado el riesgo de que su acción pudiera causar la muerte.

“Obviamente, el conductor del otro auto no tiene culpa, ya que no pudo prever que una persona podía yacer sobre la ruta en medio de la oscuridad de la medianoche”, explicó una fuente judicial. Agregaron que la calificación legal podría ajustarse a tentativa de homicidio agravado en concurso con abandono de persona, dado que la acusada habría dejado a la víctima en estado de desamparo en la vía pública.

Mensajes reveladores y una relación “tóxica”

Uno de los datos más impactantes de la investigación surgió con el hallazgo de mensajes de WhatsApp enviados por Sánchez a la nueva pareja de Greco durante la discusión. “Tu novio está acá conmigo, venilo a buscar, está borracho, te lo dejo tirado en la ruta”, escribió. “O sea, no estaba amedrentada”, señaló la fuente, destacando la intencionalidad de los actos.

Durante su declaración indagatoria, la acusada afirmó que Greco se puso violento y se situó delante del vehículo, que ella avanzó y que luego “no supo nada más”. Sin embargo, los investigadores desestiman esta versión, ya que la camioneta no presenta daños en su parte delantera, lo que sí concordaría con la hipótesis de que Greco estuvo sobre el capó.

La investigación también reveló que la relación entre la víctima y la acusada era de alto conflicto. Incluso hubo denuncias previas de violencia por parte de un familiar de Sánchez contra Greco, aunque ella nunca las ratificó ante la Justicia. “Es más, sabiendo que él tenía otras parejas, igualmente lo iba a buscar cuando Greco la llamaba, como el día del hecho”, describió un investigador. “Es un caso de libro”, añadió, refiriéndose a la complejidad y el dramatismo del episodio.

Detención y próximos pasos

Silvina Griselda Sánchez fue detenida luego de huir de la escena. Se confirmó, a través de cámaras de seguridad municipales, que ella era la conductora de la camioneta. Respecto a la tercera persona que habría estado en el vehículo, la acusada declaró que se trataba de su hermana, un dato que aún debe ser corroborado.

El caso continúa su curso en el ámbito de la Justicia bonaerense, a la espera de las pericias complementarias y de la localización de testigos clave, como el segundo conductor que presenció el inicio de la discusión y realizó el llamado al 911.