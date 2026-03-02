Publicidad
Publicidad

Policiales > Rawson

Un hombre terminó preso por intentar robar un celular con un arma de fuego y un cuchillo

El hombre fue aprehendido por personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo tras amenazar a un joven con un arma de fuego y un cuchillo para sustraerle el celular.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El hombre portaba dos armas distintas al momento de asaltar al joven en Rawson. (Gentileza Policía de San Juan)

Un hombre de 44 años fue detenido en el departamento Rawson luego de intentar robarle el celular a un joven de 24 años mediante amenazas con un arma de fuego y un cuchillo. El hecho ocurrió en la intersección de Conector Sur y calle República del Líbano.

De acuerdo a fuentes policiales, efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo acudieron al lugar tras un llamado de alerta. Al llegar, localizaron al sospechoso a pocos metros del sitio señalado por la víctima.

Publicidad

El damnificado manifestó que se encontraba esperando a su hermano cuando fue abordado por detrás. Según su relato, el agresor le apoyó un cuchillo en el cuello y un arma de fuego en el costado izquierdo, exigiéndole la entrega del teléfono celular.

Gracias a la rápida intervención policial, el sujeto fue reducido y detenido en las inmediaciones.

Publicidad

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Fernando Bonomo, de la UFI de Flagrancia, se inició el procedimiento especial de flagrancia y el detenido quedó imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS