Un hombre de 44 años fue detenido en el departamento Rawson luego de intentar robarle el celular a un joven de 24 años mediante amenazas con un arma de fuego y un cuchillo. El hecho ocurrió en la intersección de Conector Sur y calle República del Líbano.

De acuerdo a fuentes policiales, efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo acudieron al lugar tras un llamado de alerta. Al llegar, localizaron al sospechoso a pocos metros del sitio señalado por la víctima.

El damnificado manifestó que se encontraba esperando a su hermano cuando fue abordado por detrás. Según su relato, el agresor le apoyó un cuchillo en el cuello y un arma de fuego en el costado izquierdo, exigiéndole la entrega del teléfono celular.

Gracias a la rápida intervención policial, el sujeto fue reducido y detenido en las inmediaciones.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Fernando Bonomo, de la UFI de Flagrancia, se inició el procedimiento especial de flagrancia y el detenido quedó imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.