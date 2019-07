Un ícono de Utilísima participó para cumplir el sueño de su hijo

Santiago del Moro se vio sorprendido al ver ingresar a la participante, según él tenía cara conocida. Es que la que ingresaba era nada más ni nada menos que María José Roldán, una de las figuras emblemáticas de Utilísima en los 90´ con su ciclo “Hágalo usted misma”.

María José fue acompañada por si hermana y sus dos hijos, Fátima y Mauricio. "Hago todo lo que puedo y más para ellos. Siempre digo que me gustaría dejarles un buen recuerdo, es lo único que me importa.”

Además habló sobre la familia que eligió conformar “Nunca me casé, desde chica dije que nunca me iba a casar, no estaba en mis planes. Y no es que no haya tenido oportunidades: varios intentaron pero ninguno me convenció. Tengo dos maravillosos tesoros de los que no me arrepiento. Vivimos los tres juntos y esta es la familia que elegí tener".

María José concursó con el objetivo de reunir el dinero suficiente para comprarse un motorhome. Según lo que contó en el programa, su sueño es recorrer el país junto a sus hijos en el vehículo. "Además con Mauricio uno puede encontrarse con otra gente. En la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) una de las tareas, entre las muchísimas que se hacen, es ir al hospital o a la casa cuando nace un bebé con Síndrome de Down, para contarles como familia que hemos pasado por la misma situación y que los vamos a estar acompañando. Les damos la contención que se necesita de entrada", contó.

Finalmente la ex “Hágalo usted misma” se alzó con la cantidad de 300 mil pesos con el cual podrá cumplir el sueño junto a la familia que eligió.