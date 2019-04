Un incendio acabó con la ropa de cinco niños en Santa Lucía

La madre de la familia estaba terminando el almuerzo cuando un ruido en el fondo la puso en alerta. Por razones que aún son materia de investigación, alrededor de las 14:30 horas de este lunes un incendio se produjo en la parte trasera de una vivienda ubicada en calle Buenos Aires y Libertad, en la Villa Marini de Santa Lucía.

Ivana Cabanay en diálogo con DIARIO HUARPE contó que las llamas se propagaron rápidamente producto que allí donde comenzó había un conjunto de muebles de madera que habían acumulado en el fondo mientras pintaban las habitaciones de la vivienda.

"No sé qué pasó, no nos explicamos cómo se incendió todo", dijo la víctima del siniestro, a la vez que añadió: "Fue todo muy rápido. Los vecinos se acercaron a ayudarnos porque no podíamos contener las llamas".

LEA MÁS Un impresionante incendio destruyó una mueblería en Valle Fértil

Lo que el fuego consumió fueron unos placares que contenían especialmente la ropa de invierno de los siete integrantes de la familia, es decir, la pareja y cinco hijos de 16, 13, 9, 7 y 5. "Lo que más necesito es que me ayuden con camperas y abrigo para los chicos que perdieron todo", expresó Cabanay sobre sus hijos que asisten a la Escuela Rivadavia y al Colegio Parroquial de Santa Lucía.

Además de los roperos, la familia perdió un juego de living y un juego de comedor que también terminaron quemados por las llamas. Ahora las pericias de Bomberos determinarán qué provocó el inicio del fuego.