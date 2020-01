Un incendio destruyó el edificio donde funcionan dos escuelas en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un incendio destruyó el edificio donde funcionan la Escuela Primaria Nº 13 y la Secundaria Nº 66 de la localidad platense de Melchor Romero y los investigadores no descartan que haya sido un acto de vandalismo, informaron hoy fuentes policiales.



El siniestro ocurrió el sábado a la noche en el establecimiento ubicado en las calles 158 y 524, al que asisten unos 650 alumnos (489 a la primaria y 160 a la secundaria) y las llamas pudieron ser controladas a la madrugada.



Trabajaron en el lugar bomberos de Melchor Romero, Abasto, San Carlos y La Plata, personal del SAME y de Defensa Civil y los investigadores no descartan que el incendio haya sido intencional.



Si bien el Consejo Escolar y la Dirección General de Cultura y Educación aún trabajan para precisar el detalle de las pérdidas, especificaron que hasta el momento se relevó que las llamas destruyeron aulas, baños, parte del techo y material didáctico.



Fuentes de la cartera educativa precisaron hoy a Télam que representantes del equipo de la Subsecretaría de Infraestructura se reunieron ayer con autoridades del colegio, del Consejo Escolar e inspectores "para comenzar a organizar las tareas de reconstrucción del establecimiento y garantizar tanto el inicio del ciclo lectivo como las mesas de examen de febrero".



El intendente de La Plata, Julio Garro, contó en sus redes sociales que "personas que aún no fueron identificadas prendieron fuego el edificio que comparten los establecimientos provinciales primaria 13 y secundaria 66, en Romero".



"Desde el municipio acompañamos desde la primera hora a las autoridades y colaboramos con los trabajos de limpieza", añadió.



El jefe comunal recordó que "en 2019 invertimos recursos para adaptar y mejorar los baños de ese edificio" y apuntó que "esas obras eran parte del plan de mejora para los chicos de Romero, el cual continuaba este año con mejora en aulas y espacio común".



"Esperamos que a los responsables los puedan identificar rápidamente", finalizó.