Rubén García, intendente de Rawson, tuvo un fin de año “movidito”: cerró con una interpelación, una denuncia penal y un posible pedido de juicio político. Tras unas semanas silenciosas, el primer mandatario acusó a sus ediles de boicot, ya que en el 2023 deberá trabajar con un presupuesto desactualizado, luego de que el Concejo no aprobara el nuevo proyecto. “Siempre en las campañas hay intentos de boicot, de dejar mal una gestión, de revertir aquello que hiciste bien. No vamos a dejarnos llevar por esta cuestión. Vamos a seguir trabajando con la calidad de vida de la gente, lo que hicieron no tiene nada que ver con mejorarle la vida a los vecinos”, manifestó a DIARIO HUARPE. El intendente, por su parte continúa con su idea de ir por una reelección.

Lo nuevo de esta historia novelesca en Rawson tiene que ver con lo que se viene en este año de gestión. El intendente contó que deberá gobernar con el presupuesto del 2022, puesto que no tiene aprobado el del corriente año. Tendrá que “ajustarse” a lo presupuestado el año pasado y, adelantó, se manejará con planes nacionales y provinciales con el objetivo de hacer obras y gestionar el departamento.

En este sentido, denunció que hay intentos de boicot en su gobierno, lo cual "se nota en momentos clave" como lo es el trabajo por la vida de los vecinos. Puntualmente, apuntó contra sus ediles.

“Al hacer esto le hacen daño solamente al vecino, no nos hacen daño al intendente en sí. Nosotros vamos a seguir, convencidos del trabajo que estamos haciendo y velando por la calidad de vida de nuestros vecinos”, dijo el intendente que ya manifestó que peleará por una reelección en las elecciones de este año.

Los detalles de la novela rawsina

Todos los ediles de Rawson, tanto los que pertenecen al oficialismo como de la oposición, llevaron adelante el pasado 3 de noviembre una interpelación al intendente. Fue un formulario de 40 preguntas respondidas en siete horas. Si bien García planteó a DIARIO HUARPE que las interrogaciones fueron respondidas, exceptuando a algunas que no estaban pactadas, los concejales lo denunciaron penalmente por estar insatisfechos con las respuestas, puntualmente las relacionadas con algunas contrataciones a las que consideran irregulares y a otras que tienen que ver con el combustible utilizado para la flota oficial del municipio.

Tales son las consecuencias de la interpelación, que el intendente fue denunciado penalmente el pasado 29 de diciembre por los ediles. La denuncia fue presentada en la UFI Delitos Especiales, organismo que continuará con la investigación del caso luego de la feria judicial de enero.

En aquel momento, García calificó lo sucedido como un “cuasi intento de golpe”. Lejos de calmar las aguas, hoy por hoy el intendente habló de la situación y dijo que sus ediles están trabajando políticamente, sin tener en cuenta la calidad de vida de los vecinos de Rawson.

En este sentido, dijo sentir que a los concejales no les importó las respuestas que él tuvo para darles, ya que “lo único que les importaba era exponerme políticamente”. Acto seguido, dijo que su gestión es completamente transparente, que tiene errores, como todos, pero que eso no significa que sea corrupto.

“El discurso de inicio de sesiones que será en febrero va a estar dirigido directamente a todo lo que se hizo en el ejecutivo de Rawson y que no están enterados, y se va a referir a todo lo que se viene en este 2023”, manifestó.

Los cuestionamientos del Concejo Deliberante

Uno de los mayores escándalos que rodea al municipio es la contratación a la empresa de la madre del exsecretario de gobierno Elías Robert. Los concejales revisaron el balance de los últimos dos años y encontraron este dato, por lo que denunciaron la situación por supuesto contrato irregular.

Robert se excusó y dijo, en este caso, que su madre era proveedora de Rawson desde años antes de que él fuese funcionario.

Otra de las cuestiones que saltó en Rawson fue la construcción de 890 nichos. La empresa que ganó la licitación debía cobrar $9 millones por hacer este trabajo, pero los ediles solo constataron que había unos 350 nichos construidos.

Finalmente, entre las 40 preguntas que hicieron, los ediles también consultaron por el combustible que se ocupa en la gestión para los vehículos oficiales.