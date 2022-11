El Concejo Deliberante de Rawson fue el escenario en el que el intendente Rubén García quedó bajo la lupa en la interpelación. En medio de un clima tenso en las veredas de la institución, el jefe comunal estuvo más de siete horas contestando las preguntas de los concejales del oficialismo y oposición. Luego de terminar con esto, el jefe distrital denunció que "todo es parte de un cuasi golpe institucional".

La afirmación que realizó García a DIARIO HUARPE se basa en que "respondí todas las preguntas que me enviaron tres días antes con la solicitud de interpelación, pero a los concejales no les fue suficiente y empezaron a cuestionarme con asuntos que no estaban pautadas previamente. Con esto quedó más que evidente que es todo parte de un circo político y un cuasi golpe institucional".

El jefe comunal consideró que el interrogante de los concejales sobre el por qué se bajó el sueldo estuvo fuera de lugar. Es que, dijo García, "esa pregunta nunca estuvo en el cuestionario que me enviaron y a pesar de que se los manifesté, insistieron en que le respondiera. No lo hice, no por mala voluntad, sino porque no había preparado la respuesta".

Justamente este cuestionamiento es el que generó que el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, afirmara que "la presentación del intendente fue pobrísima porque no respondió las preguntas más importantes. Puntualmente, no quiso explayarse sobre la decisión de bajarse el sueldo sin la aprobación legal del Deliberante, esto a pesar de haber sido una falta grave porque afectó a todos los trabajadores al romper con el enganche salarial de los empleados, generando que pierdan poder adquisitivo".

Si bien los ediles se quedaron con este interrogante sin respuesta, decidieron dar por terminada la interpelación luego que se superaran las 7 horas de la sesión ordinaria. Según expresó Salvadó, "ahora analizaremos en comisión los dichos de García y veremos cómo continuar, pero desde ya descarto que esto derive en un juicio político".

El presidente del Concejo Deliberante aprovechó para expresar que "nuestro objetivo siempre fue que quedara en evidencia para los vecinos que la mala gestión que se está llevando a cabo es por las acciones que García toma en soledad".

La previa de la interpelación con un clima caldeado

Antes que se hicieran las 11 de la mañana, momento en que iniciaba la interpelación, ya se habían denunciado dos agresiones en las inmediaciones del recinto legislativo. El primero fue el secretario general del Suoem, Antonino D´Amico, e incluso el cuerpo legal del sindicato denunció esta y otras agresiones que sufrieron los afiliados en las veredas municipales.

El otro que también afirmó de manera pública que fue golpeado fue el edil del oficialismo Fabián Olguín. El hombre del Frente de Todos dijo que "me agredieron tres personas" y responsabilizó al intendente por considerar que él había hecho la convocatoria de los manifestantes que expresaban apoyar el jefe comunal. Además, los legisladores departamentales se encontraron con folletería amenazante por la interpelación que solicitaron al gestor distrital.

En las afueras del edificio municipal, puntualmente en las calles Boulevard Sarmiento y España, fue el sitio que eligieron los autodenominados empleados municipales que, ayudados por maquinaria pesada, estuvieron presentes para apoyar a García. La mayoría se mantuvo hasta el mediodía y luego se fueron diluyendo con el paso de las horas. Mientras, la custodia policial se mantuvo estoico hasta el final de la sesión.

Textuales

Rubén García / Intendente de Rawson

"Quedo en evidencia que todo es parte de un circo político y que es parte de un cuasi golpe institucional".

Juan Carlos Salvadó / Presidente del Concejo Deliberante de Rawson

"Yo a García lo conozco desde que fue funcionario de Juan Carlos Gioja y siempre pensé que iba a hacer una mala gestión".