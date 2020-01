Un jóven japones que se casó con un holograma podría quedar viudo

Akihijo Kondo es un ciudadano japonés de 35 años que fue noticia tiempo atrás por casarse con un holograma. Se trata de su ídola virtual Hatsune Miku, cantante vocaloid. Ahora ambos deberán decir adiós de manera trágica debido a una actualización de software que “matará” a su amada.

El hombre se casó en la ciudad de Tokio en una ceremonia a la que asistieron 40 invitados, ninguno de ellos su familia, pero eso no impidió que Kondo se gastara dos millones de yenes (17.600 dólares) en una ceremonia formal en Tokio."Para mi madre no era algo digno de celebración" cuenta este hombre de 35 años cuya "esposa" es una cantante de realidad virtual llamada Hatsune Miku.La madre de Akihiko Kondo rechazó la invitación a la boda de su único hijo, el mes pasado en Tokio, pero tal vez no es algo sorprendente: se iba a casar con un holograma.

Miku Miku es una muñeca que se mueve y habla desde un dispositivo de escritorio y vale 2.800 dólares tiene grandes ojos y largas coletas de color aguamarina, un diseño que pertenece al programa virtual de música, Vocaloid, con muchos fans en Japón y con miles de seguidores a nivel mundial.La esposa holográfica despierta todas las mañanas y se despide de su marido antes de ir al trabajo. Por la noche, cuando regresa Kondo avisa a Miku y ella enciende las luces.

Viven juntos desde marzo, el jóven se considera un hombre casado como cualquier otro, no le importa que su matrimonio no tenga bases legales. Incluso llevó a la Miku de peluche a una joyería para comprar el anillo.Además, Gatebox, la empresa que produce el dispositivo del holograma en el que flota Miku, expidió un "certificado de matrimonio" en el que consta que un humano y un personaje virtual se casaron "más allá de las dimensiones".

Pero la felicidad de Kondo aparentemente no durará toda la vida, ya que una actualización en el sistema hará que en el 2020 deje de existir. Según la empresa Gatebox el modelo de la muñeca continuó en desarrollo y perfeccionamiento por tal motivo se dió a conocer el 17 de diciembre que la esposa virtual, tal como la conoció Kondo ya no será la misma.

Un nuevo modelo la reemplazará y esta quedará obsoleta por incompatibilidad con el nuevo sistema a partir del 31 de mayo del 2020. Pero la firma aseguró que tanto a Kondo como al resto de los usuarios que hayan adquirido una esposa virtual que se les repondrá un nuevo modelo. GTBX-100 viene a reemplazar la vieja Miku y Kondo podrá tener sus segundas nupcias con la nueva versión.