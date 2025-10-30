Un joven de 18 años fue detenido tras atropellar a una mujer de 74 años mientras realizaba maniobras imprudentes conocidas como “wheelie” con su moto Keller 110 cc color negra. El hecho ocurrió este domingo cerca de las 20, en la intersección de calles 17 y 47, en Colón, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según los testigos, el motociclista circulaba alcoholizado y habría cruzado en rojo. Además, la calle estaba parcialmente cerrada por las elecciones, lo que agravó la peligrosidad del momento. La víctima, que caminaba junto a otra mujer, quedó inconsciente sobre el asfalto y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal, donde permanece internada en terapia intensiva.

El conductor sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro. Por orden de la UFI y J Descentralizada N° 2 de Colón, se inició una causa por “lesiones culposas agravadas” y se procedió a la detención del acusado, quien fue indagado este lunes.

La fiscalía a cargo de la investigación realizó tareas en la zona y solicitó las filmaciones del violento impacto para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente. Los vecinos y autoridades locales continúan atentos al desarrollo de la causa, mientras la comunidad se encuentra consternada por la gravedad del hecho.