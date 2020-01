Un jueves con nueve estrenos, cuatro de ellos argentinos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El segundo jueves de enero llega con nueve estrenos entre ellos cuatro argentinos, como "La muerte no existe y el amor tampoco", de Fernando Salem y los documentales "El navegante solitario", de Rodolfo Petriz y "4 lonkos", de Sebastián Raúl Díaz y "Días de temporada", de Pablo Stigliani.



De otros orígenes son la británica "Cats", de Tom Hopper; las estadounidenses "Jumanji: El siguiente nivel", de Jake Kasdan; y "Jojo Rabbit" de Taika Waititi; la francesa "Lo mejor está por venir", de Alexandre de la Patelliere y Matthieu Delaporte, y la israelí ""El acoso", de Michal Aviad.



= = = = =







"LA MUERTE NO EXISTE Y EL AMOR TAMPOCO" (Argentina/2019, 81 m.)







Emilia regresa a su pueblo natal en la Patagonia para esparcir las cenizas de Andrea, su mejor amiga y allí la nieve y el viento acompañan ese viaje en el que revive su pasado con ella, acompaña a la familia en el duelo y se reencuentra con Julián, su primer amor.



La dirección es de Fernando Salem, según un guión propio y de Esteban Garelli; la fotografía es de Georgina Pretto; la edición de Emiliano Fardaus; la música de Santiago Motorizado, y las actuaciones de Antonella Saldicco, Justina Bustos, Agustín Sullivan, Osmar Núñez y Susana Pampín( Cine Tren, +13) Drama.



= = = = =







"EL NAVEGANTE SOLITARIO" (Argentina/2019, 108 m.)







Cuatro travesías épicas entre 1931 y 1955 encumbraron a Vito Dumas como el mayor navegante solitario de la historia y un auténtico ídolo popular. Pero la envidia y el odio de algunos lo convirtieron en el "hecho maldito" de la náutica argentina, como muestra este documental que aborda su figura.



La dirección es de Rodolfo Petriz, según un guión propio, la fotografía y la música son de Rodrigo Sánchez Mariño (Dokema Cine Documental-Rodolfo Petriz, ATP) Documental Digital.



= = = = =







"4 LONKOS" (Argentina/2019, 78 m.)







Recapitula la vida, muerte y profanación de los restos mortales de tres grandes caciques de La Pampa y Patagonia: Mariano Rosas, Cipriano Catriel y Juan Calfucurá, quienes luego de la sangrienta Campaña del Desierto, fueron profanados en nombre de la ciencia y de un cuarto lonko o cacique, el irreductible Vicente Pincén, quien una vez detenido por el Coronel Villegas, solo pudo ser capturado en cuatro famosas placas fotográficas.



La dirección es de Sebastián Raúl Díaz ("La muralla criolla"), la fotografía es de, la edición de, la música de, con la participación de Osvaldo Bayer y Carlos Martínez Sarasola, Marcelo Valko, Juan José Estevez, Fernando Miguel Pepe, Claudia Salomón Tarquini, Facundo Gómez Romero, Nora Galván, Walter Minor, Domingo Gallardo Catriel, Eduardo Luis Pincén y Lorenzo Cejas Pincén. animaciones de Carlos Escudero (Sebastián Raúl Díaz, +13) Documental Digital.



= = = = =







"DÍAS DE TEMPORADA" (Argentina/2019, 77 m.)







El documental registra un día de enero de 2018 en Santa Teresita, una localidad costera bonaerense, un mosaico intimista y observacional sobre los trabajadores típicos de la costa y cada una de sus historias, se articularán a lo largo de una jornada laboral: mañana, tarde y noche, retratando el color y alegría de un día de temporada.



La dirección es de Pablo Stigliani, según guión propio, la fotografía es de Luis Sena, la edición de XI Chen, (3C Films Group, ATP) Documental Digital.



= = = = =







"CATS" (idem, Gran Bretaña/2019, 110 m.)







En la historia de una tribu de gatos -los Jellicles- durante la noche del año en la que deciden cuál de ellos renacerá en una nueva existencia Heaviside.



La producción teatral se representó ininterrumpidamente más de dos décadas en el West End de Londres, mientras que en Broadway se mantuvo 18 años en cartel.



La dirección es de Tom Hopper ("Los Miserables", "El discurso del Rey") con guión según relatos de T.S. Elliot de Hopper, Lee Hall y el musical de Andrew Lloyd Webber, fotografía de Christopher Ross, edición de Melanie Oliver y música de Lloyd Webber, con actuaciones de Jennifer Hudson, Judi Dench, Taylor Swift y Robbie Fairchild (UIP, +13) Musical.



= = = = =







"JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL" ("Jumanji: The Next Level", Estados Unidos/2019, m.)







Un equipo de amigos regresa a Jumanji para rescatar a uno de los suyos, pero descubre que nada es como ellos esperan, y así los participantes deberán enfrentarse desde desiertos áridos hasta montañas nevadas, para escapar del juego más peligroso del mundo.



La dirección es de Jake Kasdan, según un guión escrito por Kasdan, Jeff Pinkner y Scott Rosenberg, según el relato de Chris Van Alsburg, la fotografía de Huila Pasos, la edición de Steve Edwards, Mark Helfrich y Tara Timpone, la música de Henry Jackman, con actuaciones de Karen Gillam, Kevin Hart, Dwayne Johnson y Madison Iseman (UIP, +13) Ficción fantástica/Aventuras



= = = = =







"JOJO RABBIT" (idem, Estados Unidos/2019, 108 m.)







Jojo "Rabbit" Betzler solitario niño alemán perteneciente a las Juventudes Hitlerianas que ve su mundo patas para arriba cuando descubre que su joven madre Rosie esconde en su ático a un niña judía y con la única ayuda de su mejor amigo imaginario, un niño un poco idiota, deberá enfrentarse a su ciego nacionalismo.



La dirección es de Taika Waititi, con guión propios según la novela de Christian Leunens, la fotografía es de Mihai Malaimare Jr., la edición de de Tom Eagles, la música de Michael Giacchino y actuaciones de Román Griffin Davies, Thomasin McKenzie, Taika Waititi y Scarlett Johansson (The Walt Disney Company, +13, con reservas) Comedia.



= = = = =







"LO MEJOR ESTA POR VENIR" ("Le mellieur reste a venir", Francia/2019, 118 m.)







Después de un gran malentendido, dos amigos de la infancia, cada uno convencido de que el otro tiene solo unos pocos meses de vida, deciden hacer todo lo posible para recuperar el tiempo perdido.



La dirección es de Alexandre de la Patelliere y Matthieu Delaporte, según un guión propio, con fotografía de Guillaume Schiffman, la edición de Celia Laftetdupont y Sarah Ternat, a música de Jerome Rebotier, y actuaciones de Fabrice Luchini, Patrick Bruel y Zineb Triki (BF + París Films, +13) Comedia.



= = = = =







"EL ACOSO" ("Isha Ovedet/Working Woman", Israel/2019, 94 m.)







Orna es una mujer que entra a trabajar a una inmobiliaria y su jefe se empieza a sobrepasar, actuando inapropiadamente en el lugar de trabajo y utiliza su admiración hacia ella como excusa para aprovecharse de ella.



La dirección es de Michal Aviad, según un guión propio y de Sharon Azulay Eyal, la fotografía es de Daniel Miller, la edición de Mili Feller, con actuaciones de Ben Slush, Mamashe Noy y Oshri Cohen (Mirada Distribution, +16) Drama.



También esta semana se estrena en el Espacio Incaa-Gaumont, tras su paso por funciones especiales en el Malba, "La protagonista" (Argentina/2019), de Clara Picasso.