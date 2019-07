El juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción, decidió separar a las 3 hermanitas cauceteras de su madre para prevenir que el relato de las menores en ANIVI no esté alterado por la influencia de la mujer. El magistrado investiga el presunto abuso sexual del hombre que desapareció con las niñas el fin de semana pasado, al que la progenitora le otorgó el cuidado de sus hijas.

Adárvez tomó la medida este miércoles por la tarde y la Dirección de la Niñez, a cargo de Marcelo Bartolomé, la hizo efectiva. La mujer ya no cuida a sus hijas en el hospital Guillermo Rawson, sino que están bajo la protección de las cuidadoras del área del Ministerio de Desarrollo Humano.

MIRÁ TAMBIÉN Dos causas se inician en la Justicia por el caso de las hermanitas cauceteras

El fin del juez es que la mujer no tergiverse lo que puedan decir las mellizas de 6 y su hermana de 8 años ante las psicólogas del Centro ANIVI mediante una entrevista videograbada. Hay sospechas de que lo puede hacer, debido a que la progenitora de las nenas conoce al hombre al que le dejó el cuidado de sus niñas, que ahora es sospechado por abuso.

Mario Ortiz alias "Chingolo" desapareció el sábado por la noche junto a las tres hermanitas. Aparecieron un día después. Según su relato, fue a buscar a las nenas para sacarlas a pasear, ya que habían empezado las vacaciones de invierno y había confianza con la madre. Sin embargo, una vecina denunció al hombre en el centro ANIVI porque una de las hermanitas le contó que "Chingolo" les hacía "cosas horribles".

MIRÁ TAMBIÉN Un juez decidió separar a las hermanitas cauceteras de su madre

La médica legista no confirmó lesión en la zona genital de las nenas. Pero para la Justicia esto no basta para decir que no hubo abuso. Por eso espera la entrevista videograbada (ex cámara gesell).

Mientras tanto las niñas siguen con internación el centro de salud de Capital. Otra causa que se inició en el Poder Judicial resolverá el tema del vínculo de las menores junto a su madre. El caso aún no llega al juez de familia Esteban de la Torre.