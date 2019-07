Dos causas se inician en la Justicia por el caso de las hermanitas cauceteras

En la Justicia sanjuanina dos causas se iniciaron a partir de la desaparición y posterior hallazgo de tres hermanitas en el departamento de Caucete. Las menores de entre 6 y 8 años salieron a pasear con un conocido de la madre, Mario Ortiz alias “Chingolo” (43), según la versión del hombre. Pero por un día no se supo del paradero de las nenas, lo que hizo a la Policía realizar un extenso operativo de búsqueda.

Con el hallazgo con vida de las niñas, dos mellizas y su hermana más grande, ahora un juez deberá decidir sobre el futuro procesal de Ortiz y un juez de Familia sobre el vínculo de las menores y su madre.

El changarín, que vive en la localidad de Las Talas en una carpa a pocos metros de la planta procesadora de residuos, fue a buscar a las mellis y a su hermana mayor el sábado por la noche porque habían empezado las vacaciones de invierno. La madre se las otorgó como de costumbre pues Ortiz había convivido con ellas un tiempo y además quería las nenas como si fueran sus hijas, contó el detenido a Canal 13 San Juan Tv. En un principio trascendió por la Policía que “Chingolo” era el tío de las nenas, pero esto fue rectificado. El hombre fue con un pariente, que tiene una camioneta Renault Kangoo, a buscar las niñas y luego por un día no se supo más nada de ellos. El domingo por la noche las pequeñas aparecieron cerca de su casa en Avenida de los Ríos y Caseros y el lunes por la madrugada la Policía detuvo al sujeto.

Una vecina de las nenas denunció en el centro ANIVI que las niñas fueron abusadas por Ortiz. Sin embargo, la médica legista no constató lesiones en la zona genital.

“Que el médico legista no haya confirmado acceso carnal no quiere decir que no haya abuso”, dijo a DIARIO HUARPE una alta fuente de la causa penal. Ahora el próximo paso será establecer mediante entrevista videograbada de psicólogas de ANIVI (ex cámara gesell), si las menores sufrieron algún episodio de abuso en el pasado por parte de Ortiz. De esto dependerá el futuro del detenido, que está en manos del juez penal Guillermo Adárvez, titular del Tercer Juzgado de Instrucción.

El otro caso que se abrió en la Justicia es para resolver la situación familiar de las menores. El juez de Familia Esteba de la Torre deberá decidir, a partir de diferentes informes del Ministerio de Salud y de la Dirección de Niñez (Ministerio de Desarrollo Humano), si las niñas mantendrán vínculo con su madre o no. Con respecto a la última medida, el magistrado puede otorgar el cuidado a otros parientes o a un hogar del Estado, en caso de creer que la madre no tiene los recursos necesarios o la capacidad suficiente.

En la actualidad las hermanitas se encuentran internadas en el hospital Guillermo Rawson junto a su madre, bajo custodia policial. Reciben diferentes tratamientos desde salud hasta psicológicos, precisaron fuentes judiciales a este medio.