El nombre de Lionel Scaloni volvió a sacudir el mercado europeo luego de que un medio español afirmara que podría convertirse en el próximo entrenador del Real Madrid. La información señala que el actual DT de la Selección argentina está en carpeta como una de las opciones para el futuro del club.

Según trascendió, desde la dirigencia del conjunto español ya habrían iniciado contactos o sondeos para evaluar su llegada, en medio de la búsqueda de un nuevo entrenador tras una temporada irregular.

La posibilidad que se analiza es que Scaloni asuma recién después del Mundial 2026, lo que le permitiría completar su ciclo con la Selección argentina antes de dar el salto a un club europeo.

El técnico campeón del mundo aparece dentro de una lista amplia de candidatos que maneja el club, junto a otros nombres de peso internacional. En España, su perfil genera interés por su capacidad de liderazgo y por los logros obtenidos con la Albiceleste en los últimos años.

Sin embargo, la posible llegada no está confirmada y forma parte de una serie de especulaciones en medio de la incertidumbre sobre quién será el próximo entrenador del Real Madrid. Otros técnicos también aparecen en carrera, lo que mantiene abierto el escenario.

El rumor impacta especialmente en Argentina, ya que una eventual salida de Scaloni podría modificar el futuro de la Selección de cara al Mundial, donde el entrenador tiene contrato vigente y es una pieza clave del proyecto deportivo.