La capital británica volvió a ser escenario de un violento episodio que ha puesto en vilo a la comunidad internacional. Este miércoles, la Policía de Londres detuvo a un hombre que apuñaló a dos miembros de la comunidad judía en el noroeste de la ciudad, en lo que las autoridades y grupos locales califican como un claro ataque de odio.

El incidente tuvo lugar en el barrio de Golders Green, una zona conocida por albergar a una numerosa población judía. Según informó el grupo de vigilancia local Shomrim, el atacante fue visto corriendo por las calles armado con un cuchillo, intentando agredir a los transeúntes. Fueron los propios integrantes de este grupo civil quienes lograron reducir al sospechoso antes de que la Policía llegara al lugar y lo neutralizara con una pistola táser para su detención formal.

Reacción oficial y preocupación política

El primer ministro británico, Keir Starmer, interrumpió su agenda en el Parlamento para calificar los hechos como "muy preocupantes". "Hay una investigación en curso y debemos ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos", afirmó ante la Cámara, brindando su apoyo a las fuerzas de seguridad para esclarecer el móvil del ataque.

Por su parte, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos confirmó que los apuñalamientos se produjeron en las cercanías de una sinagoga. "Estamos en contacto con el Gobierno y la Policía para garantizar una respuesta contundente ante este horror", señalaron a través de sus canales oficiales.

Una escalada de violencia que no cesa

Este suceso no es un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante lista de ataques antisemitas registrados en el Reino Unido durante los últimos meses. Entre los antecedentes más graves se encuentra el atentado con cuchillo ocurrido en octubre pasado en una sinagoga de Mánchester, que dejó un saldo de tres muertos durante la festividad de Yom Kipur.

El rabino Jonathan Wittemberg, de la Nueva Sinagoga del norte de Londres, expresó a la cadena BBC un sentimiento que cala hondo en la comunidad: el ataque de hoy es "estremecedor pero, lamentablemente, no es sorprendente", haciendo referencia al clima de hostilidad que se vive en la región. Mientras tanto, las dos víctimas permanecen bajo observación médica y la zona se encuentra bajo estricta vigilancia policial.