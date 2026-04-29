Sabrina Rojas reveló a sus planes a futuro con su nuevo novio

A un mes de haber hecho pública su relación con el exfutbolista José Chatruc, Sabrina Rojas sorprendió con una novedad sobre su presente sentimental. La conductora confirmó que el vínculo avanza a paso firme y que se encuentra cerca de ponerse de novia oficialmente. Aunque anteriormente definieron su situación actual diciendo que somos amigovios, la formalidad parece estar a la vuelta de la esquina según reveló en un audio enviado a Santiago Sposato para el programa Arriba América.

A pesar de la buena sintonía, Sabrina mantiene cierta cautela debido al sentido del humor de su compañero. La modelo explicó que no tiene certezas sobre la seriedad del planteo porque él suele bromear mucho, por lo que decidió apurarlo públicamente. En sus declaraciones, fue contundente respecto a lo que espera de esta etapa al afirmar que yo soy muy simple, no necesito nada a lo Moritán. Simplemente, de manera seria, saber si está dispuesto a semejante compromiso, expresó haciendo alusión a la mediática relación de Pampita y Roberto García Moritán.

La decisión parece estar en proceso de evaluación y Rojas no quiere dar pasos en falso. Sin filtros, planteó su duda sobre el futuro de la relación diciendo que a ver si le digo el sí o el no. Yo la verdad que no estoy para disgustos. Además, compartió que su círculo íntimo ya dio el visto bueno, pero busca otras perspectivas. Si bien está siendo aprobado por mis amigas, quiero saber la opinión de ustedes, que un poco lo conocen, sumó en referencia a los periodistas del ciclo.

Para cerrar su mensaje, la conductora dejó una pregunta abierta que refleja su momento de incertidumbre y picardía. En el caso de que me haga la propuesta seriamente, ¿le digo que sí o le digo que no? ¿Me lo recomiendan?, consultó para definir el destino de este romance que se hizo público hace pocas semanas.