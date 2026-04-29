A qué famosa le regalaron una cirugía estética por su cumpleaños 23

Zoe Bogach sopló las veintitrés velitas rodeada de una gran repercusión digital debido a un obsequio de su madre que dividió las aguas entre sus seguidores., La ex participante del reality Gran Hermano compartió a través de sus plataformas el momento exacto en el que descubrió la sorpresa que le tenían preparada. Después de abrir una campera de cuero, la joven se encontró con un sobre rotulado como Mamá Airlines que simulaba ser el pasaje de un avión para un destino muy particular.

La sorpresa fue total cuando la influencer empezó a leer el ticket y exclamó entre risas que esto era para el mejor viaje de ida. ¿Y de vuelta? ¿Y a dónde es esto? ¿Cómo? Destino nuevas lolas. ¿Qué es eso?. Tras asimilar que se trataba de una operación de aumento de pechos, la cumpleañera se fundió en un abrazo con su mamá para agradecerle por el gesto. Inmediatamente aclaró los motivos detrás de este deseo personal y confesó que ¡No! Yo me quería hacer las chichis porque pasó algo que ustedes ya saben y me genera inseguridad. Entonces, venía buscando hace mucho un médico. Y mi mamá me hizo este regalo.

Sin embargo, la alegría del momento no fue compartida por todos los usuarios de TikTok y otras redes sociales donde el video se volvió viral. Las críticas se centraron en el impacto emocional de la intervención y en el rol de su familia frente a sus problemas de imagen. Algunos seguidores fueron muy duros al opinar que qué poco autoestima, se opera las lolas porque el ex la criticaba respecto a eso. Por otro lado, otros apuntaron directamente contra la progenitora de la joven y señalaron que en vez de ayudar a Zoe a recomponerse le mete más en esa película.