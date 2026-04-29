Se definieron los nuevos dueños de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión de la Argentina, en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.

El consorcio integrado por Genneia y el Grupo Edison Energía resultó ganador de la licitación para adquirir la participación estatal en Citelec, la sociedad que controla la compañía. La oferta alcanzó los 356 millones de dólares y se impuso sobre las propuestas de otras empresas competidoras.

Detrás de este grupo aparecen figuras clave del sector empresario. Por un lado, Genneia está vinculada al empresario Jorge Brito, mientras que Edison Energía fue creada por los hermanos Neuss, que vienen expandiéndose en el negocio energético en los últimos años.

En la compulsa también participaron otras compañías de peso, como Central Puerto y Edenor, que presentaron ofertas menores, de 301 millones y 230 millones de dólares respectivamente.

La operación forma parte de la venta del 50% de Citelec, la firma que posee el control de Transener con el 52,65% de las acciones, lo que implica el manejo efectivo de la red eléctrica de alta tensión del país.

Transener es una empresa estratégica: opera más del 85% del sistema de transporte eléctrico en alta tensión y es clave para el funcionamiento del sistema energético nacional.

Si bien resta la confirmación formal y la adjudicación definitiva, el consorcio ganador se encamina a convertirse en el nuevo controlador de la compañía, en una operación que marca un cambio importante en el mapa energético argentino.

De esta manera, el proceso de privatización entra en su etapa final y redefine quiénes manejarán uno de los activos más sensibles de la infraestructura energética del país.