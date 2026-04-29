El otoño es el momento clave para planificar un jardín lleno de flores en primavera, y hay tres especies que se destacan por su rendimiento y facilidad de cultivo: los tulipanes, los narcisos y los jacintos. Todas forman parte del grupo de las plantas bulbosas, es decir, crecen a partir de un bulbo que se entierra y almacena los nutrientes necesarios para desarrollarse.

Durante los meses más fríos, estas plantas permanecen bajo tierra sin mostrar signos visibles, pero en realidad atraviesan un proceso de preparación que les permitirá brotar con fuerza cuando suban las temperaturas. Es en ese momento cuando el jardín comienza a transformarse.

Los tulipanes son una de las opciones más elegidas por su gran variedad de colores y su versatilidad, ya que pueden cultivarse tanto en macetas como en canteros. Para su correcto desarrollo necesitan buena exposición al sol y un suelo con buen drenaje, ya que el exceso de humedad puede dañar el bulbo. Además, se recomienda plantarlos en grupos para lograr un efecto visual más impactante en primavera. Muchas variedades florecen mejor el primer año, por lo que suele ser conveniente renovar los bulbos con el tiempo.

Los tulipanes son ideales para edcorar el jardín en primavera. (Foto: Pexels)

En el caso de los narcisos, se destacan por su resistencia y bajo mantenimiento. Sus flores, generalmente en tonos amarillos y blancos, aportan luminosidad al jardín y tienen la ventaja de florecer durante varias temporadas sin grandes cuidados. Sin embargo, es importante evitar suelos demasiado húmedos, con exceso de sombra o excesivamente secos, ya que estas condiciones pueden afectar su crecimiento.

Los narcisos suelen tener flores en tonos amarillos y blancos. (Foto: Freepik)

Los jacintos, por su parte, aportan no solo color sino también aroma. Sus racimos de flores, que pueden ser azules, blancos, rosas, rojos o amarillos, se caracterizan por su perfume intenso. Para plantarlos, se recomienda enterrar los bulbos a unos 10 centímetros de profundidad y dejar una separación mínima de 7,5 centímetros entre cada uno. Como el resto de las bulbosas, requieren pocos cuidados, aunque con los años pueden perder vigor, por lo que es aconsejable sumar nuevos bulbos cada otoño.

Los jacintos tiene un aroma muy intenso que puede perfumar el jardín. Foto: Freepik

Estas tres especies comparten una ventaja clave: una vez plantadas, requieren escaso mantenimiento durante el invierno, ya que su desarrollo ocurre bajo tierra. Con la llegada de la primavera, emergen con fuerza y convierten cualquier espacio verde en un entorno lleno de color y vida.

De esta manera, elegir tulipanes, narcisos y jacintos en otoño es una estrategia simple y efectiva para asegurar un jardín protagonista en la próxima temporada de floración.