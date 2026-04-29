Japón comenzará a probar robots humanoides para cargar equipaje en uno de los aeropuertos más transitados del mundo, en un proyecto que apunta a mejorar la eficiencia operativa y enfrentar la escasez de mano de obra en el sector.

Las pruebas se realizarán en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, donde estas máquinas serán utilizadas para asistir en tareas físicas como el traslado y organización de valijas en las áreas de carga. La iniciativa forma parte de un plan más amplio para incorporar tecnología en servicios aeroportuarios.

Los robots están diseñados para imitar movimientos humanos, lo que les permite manipular equipaje de diferentes tamaños y pesos. Además, cuentan con sensores y sistemas de inteligencia artificial que les permiten adaptarse al entorno y trabajar de manera segura junto a operarios.

El objetivo principal es aliviar la carga laboral de los trabajadores, especialmente en tareas repetitivas y exigentes, y garantizar mayor eficiencia en momentos de alta demanda, como temporadas turísticas o picos de vuelos internacionales.

Desde las autoridades destacaron que el uso de robots no reemplazará completamente a los trabajadores, sino que funcionará como complemento para optimizar los procesos y cubrir la falta de personal en ciertas áreas.

El proyecto también busca posicionar a Japón como líder en innovación tecnológica aplicada al transporte, en un contexto donde cada vez más industrias incorporan automatización para mejorar su rendimiento.

Si las pruebas resultan exitosas, se espera que este tipo de tecnología se expanda a otros aeropuertos del país e incluso a nivel internacional, marcando un avance en la integración de robots en tareas cotidianas.