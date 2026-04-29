Cómo mejorar la señal de internet con papel aluminio en casa

Muchos sufrimos cuando el internet no llega bien a todos los ambientes de la casa. Antes de gastar en repetidores, existe un método viral que usa papel aluminio detrás del módem para mejorar la cobertura sin costo. El aluminio tiene la propiedad de reflejar las ondas electromagnéticas que usa el sistema inalámbrico. Por eso, si se coloca bien, ayuda a redirigir la conexión hacia esas zonas críticas donde suele fallar. Los expertos aclaran que no es algo mágico, sino un ajuste que mejora la intensidad en un punto pero puede reducirla en otro si se hace mal.

El principio es sencillo porque los routers emiten señal en todas las direcciones, perdiendo potencia hacia paredes o exteriores. Al poner una lámina curva, el material funciona como un reflector que empuja las ondas hacia el interior de la habitación. Pruebas controladas y reportes de usuarios indican que se puede ganar entre un diez y un veinte por ciento de señal según la estructura de la vivienda.

Para probarlo, hay que cortar un rectángulo de papel de veinte por treinta centímetros con una leve curvatura. Es vital apagar el equipo por seguridad antes de colocarlo detrás de las antenas. Después se orienta hacia el sector débil y se mide la mejora comparando el estado previo. La forma curva es esencial para direccionar las ondas en lugar de dispersarlas.

Es importante entender que este truco no aumenta la potencia real del equipo, solo redistribuye la que ya existe hacia una dirección puntual. Esto sirve mucho si el router está en un extremo de la casa o contra una pared exterior. Sin embargo, hay que tomar precauciones para no dañar el aparato. No hay que envolverlo todo, ni tapar las rejillas de ventilación, ni apoyar el metal directamente sobre las antenas. Si el equipo ya tiene problemas de temperatura, es mejor no usarlo porque podría generar sobrecalentamiento y acortar su vida útil.