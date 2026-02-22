La Fiscalía de Mendoza imputó formalmente a un motociclista por el delito de homicidio simple tras un violento episodio de tránsito que terminó con la muerte de un hombre, informaron fuentes judiciales y policiales. El hecho ocurrió luego de una discusión entre conductores que derivó en un altercado y un choque fatal.

Según las primeras pericias, todo comenzó como un conflicto menor en la vía pública entre dos vehículos, que terminó escalando cuando uno de los involucrados, que manejaba una motocicleta, protagonizó un ataque que derivó en un choque con el auto de la víctima. La víctima, un hombre cuya identidad no fue divulgada por las fuentes al cierre de esta edición, sufrió heridas graves y falleció como consecuencia de las mismas.

El incidente quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió reconstruir parte del episodio y aportar pruebas clave para la investigación. Tras el accidente, el motociclista fue identificado y ahora fue imputado por el fiscal a cargo, quien le atribuye responsabilidad directa en el deceso de la víctima.

El fiscal solicitó la medida de prisión preventiva del imputado debido al riesgo procesal y la gravedad del hecho, mientras que la defensa intentará buscar otras alternativas legales. El caso fue caratulado como homicidio simple con dolo eventual, lo que implica que se considera que el acusado asumió el riesgo de causar un resultado fatal al actuar de manera imprudente.

La investigación sigue su curso y el fiscal aguarda la audiencia de formalización en las próximas horas. Las autoridades trabajan también en analizar testigos y más imágenes de video para reforzar la teoría del caso, mientras que familiares de la víctima aguardaban novedades judiciales sobre el avance de la causa.