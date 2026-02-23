La abogada argentina Agostina Páez, de 29 años, denunció que está siendo víctima de amenazas de muerte, insultos y agresiones verbales en redes sociales desde que fue denunciada en Brasil por presuntos gestos racistas contra un mozo en un bar en Río de Janeiro, donde permanece detenida mientras avanza su causa por injuria racial.

Páez utilizó su cuenta de Instagram para compartir capturas de pantalla de los mensajes que recibe diariamente, muchos en portugués y otros en español, con contenido violento y ofensivo. Entre las amenazas difundidas figuran frases como “vas a morir”, “cuidado en caminar sola” y “racista no vas a tener paz”, acompañadas en varios casos por emojis intimidatorios y lenguaje xenófobo.

Los ataques no se limitan a amenazas de muerte. Algunos comentarios compartidos incluyen insultos, deseos de violencia física y sexual, y expresiones que incitan a la agresión, dirigidas tanto a Páez como a su familia. Uno de los mensajes difundidos hablaba de “la paliza que te vamos a dar” y otro expresaba deseos de daño sexual contra ella, evidenciando el nivel de hostigamiento que asegura estar sufriendo.

La abogada se encuentra retenida en Brasil desde mediados de enero bajo investigación por “injuria racial” en relación con un episodio ocurrido en un bar, en el que presuntamente realizó gestos discriminatorios hacia un empleado, lo que derivó en su denuncia por parte de la Justicia brasileña.

Mientras continúa el proceso judicial, la defensa de Páez presentó un habeas corpus para cuestionar el procedimiento y reclamar garantías legales en la causa, señalando aspectos del caso y la incorporación de pruebas como videos y registros horarios que, según sostienen, no habrían sido considerados adecuadamente.

El caso ha tenido repercusión mediática y en redes sociales, provocando un amplio debate sobre el racismo, las consecuencias legales de hechos de discriminación y los límites del escrache digital, en un contexto de fuerte polarización y hostigamiento en plataformas virtuales.